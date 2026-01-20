《黑白大廚2》帥名廚解扣秀胸肌　意外撞臉羅時豐

▲南韓米其林名廚孫鍾元。（圖／翻攝IG／arenakorea，下同）

記者葉國吏／綜合報導

南韓米其林名廚孫鍾元（Son Jong-won）因出演《黑白大廚：料理階級大戰》第2季人氣暴衝，不只料理實力被看見，清爽外型與親切態度也圈粉無數，近期更跨界進軍時尚圈，登上韓國時尚媒體《ARENA》封面，大秀與以往不同的一面。

41歲的孫鍾元是南韓少見同時經營兩間米其林餐廳的主廚，本身還是理工背景出身的學霸，183公分身高搭配斯文外型，讓他在節目中格外顯眼。《黑白大廚2》播出後，討論度持續升高。他的Instagram追蹤人數已突破56萬，人氣絲毫不輸一線藝人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲南韓米其林名廚孫鍾元。

時尚邀約滿檔 封面造型大突破

爆紅後，孫鍾元的行程滿到不行，腕錶、美妝到時尚雜誌合作接連找上門。最新曝光的作品，正是他出任韓國時尚媒體《ARENA》封面人物，正式宣告進軍時尚版圖。

在封面與內頁中，他換上多套GUCCI造型，風格明顯比以往大膽許多。不僅襯衫鈕扣全開，胸肌若隱若現，還嘗試皮外套內什麼都沒穿的性感搭配，連妝容都走成熟路線，讓粉絲眼睛一亮。

▲南韓米其林名廚孫鍾元。

成熟魅力引話題 撞臉羅時豐掀討論

其中一組照片曝光後，引發網友熱議，因為乍看之下，竟神似台灣男星「大牛」羅時豐，意外掀起跨國撞臉話題。從廚房走到攝影棚，孫鍾元再次證明自己不只會做菜。

不少粉絲笑說，原本是來學料理，結果卻被時尚照迷得更深。未來他是否會持續挑戰更多跨界合作，也成為外界關注焦點，但可以確定的是，這位米其林主廚的人氣上升曲線，還遠遠沒到頂點。

▼羅時豐。（圖／翻攝IG／daniel__d.l）