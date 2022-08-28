黃珊珊競選主軸「偉大市民，齊步共贏」　9／1公布政策「首都進化雙軸線」

▲黃珊珊宣布參選台北市長記者會。（圖／記者周宸亘攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

年底九合一大選倒數90天，首都台北市長選戰三角督正式成形，獲民眾黨主席、台北市長柯文哲支持的黃珊珊28日宣布參選台北市長，並且公布競選主視覺、主軸「Taipei Keep Going（台北繼續前進）偉大市民，齊步共贏」，也預告將於9月1日召開記者會公布政策主軸。

擔任20多年市議員的黃珊珊，28日上午選擇回到「娘家」內湖舉辦參選記者會，現場除了支持者之外，還有台北市長柯文哲、台北市副市長彭振聲以及局處首長到場。

黃珊珊於致詞時公布競選主軸「Taipei Keep Going 偉大市民，齊步共贏」，提及讓台北持續前進是她參選最大動力，台北市民8年前拋下了政黨色彩，願意給無黨無派的候選人與這個團隊2次機會，在首都開創第三勢力的可能性，翻轉台灣長年下來統獨與藍綠兩極對立的政治生態。

黃珊珊表示，政黨在台北已無法左右市民意願，身為首都市長，就應該拋下自身意識形態與政黨利益，促進族群共榮，帶領台北共贏，「我的政策主張，將回歸以市民為本，根據科學依據和專家意見，以及公民參與來作為決策依據，讓這座城市繼續不斷進步。」

黃珊珊強調，為接軌全世界，迎接下一階段的挑戰，她提出了「台北未來進行式」的城市發展戰略，將以柯文哲的東、西區門戶計畫做為基礎，並向南與向北延伸，成為東西南北均衡發展的「首都進化雙軸線」，再結合捷運環狀線，如同形成一個巨型的輪軸，轉動台北市未來50年的發展，「我們將在9月1日召開記者會公布政策主軸。」從今起正式投入競選活動，參選台北市長。