「殺警案民怨沸騰」遭點名是否挺廢死　陳其邁：支持嚴懲暴徒

記者許宥孺／高雄報導

台南市發生殺警案，2名員警不幸殉職。國民黨高雄市長參選人柯志恩昨(27日)表示，這一次殺警案讓民怨沸騰，希望市長陳其邁向總統蔡英文建言，廢止廢死主張、依法執行死刑。對此陳其邁回應，殺警兇嫌惡性重大，支持嚴懲暴徒，還給社會一個正義。

▲高雄市長陳其邁出席〈山本悌二郎〉銅像返鄉開箱儀式。（圖／記者許宥孺攝）

▲柯志恩點名陳其邁表態，是否支持廢死。（圖／翻數自柯志恩臉書）

柯志恩表示，每當社會發生民怨沸騰的重大案件，政治人物只會嚷嚷「天理不容、從重判刑」，但新聞熱度一過，卻又是高舉「廢死是普世價值」，著實令人作噁，這一次殺警案讓民怨沸騰，她在基層行走，很多民眾跟她說，絕不投給挺廢死的政黨。

柯志恩也點名陳其邁表態，是否挺廢死，也希望陳其邁代表高雄市民公開向總統蔡英文建言，廢止該黨「廢死」主張及政策、依法執行死刑，給受害家屬一個公道。

▲駐日代表謝長廷大使、高雄市長陳其邁見證〈山本悌二郎〉銅像返鄉開箱儀式。（圖／記者許宥孺攝）

陳其邁今上午出席〈山本悌二郎〉銅像返鄉開箱儀式，媒體問及此事，他表示，台南殺警案兇嫌惡性重大、人神共憤，一方面支持警察，一方面也鼓勵警察同仁執法、維護社會正義時，都可以非常堅定，該使用警械或執法時，都能嚴正執行法律。

「我們支持嚴懲暴徒！」陳其邁說，台灣是法治國家，根據相關司法審判機制，我們也希望能嚴懲暴徒，還給社會一個正義。