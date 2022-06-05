生嘸兒子⋯婆婆找「寡婦做小的」產1男1女　她隱忍40年曝小妾下場

▲婆婆竟找寡婦給老公當小妾。（示意圖／CTWANT／PIXABAY）

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許多家庭仍保有重男輕女或傳宗接代的觀念，讓許多女性吃足苦頭。一名人妻透露，年輕時因為沒生兒子，婆婆找了寡婦來給老公當小妾，讓她非常不能接受；如今40年過去，她也當了人家的婆婆、岳母，面對孩子的配偶不求關係緊密，只求逢年過節各找各的媽。

人妻在《靠北婆婆2.0》表示，年輕時因為生不出兒子，結果婆婆找了一個娘家村裡的寡婦給老公當小妾，寡婦因為無依無靠所以同意；她無奈嘆，婆婆完全無視她的反對，公公則樂見有後代所以沒反對，姑嫂不合、老公軟弱無用，沒有人站在她這邊，因此只能忍氣吞聲。

40年過去，人妻有了2個女兒、2個兒子，等到孩子都滿18歲後，便搬出婆家，再也沒往來；寡婦則歷經3次流產，生了1個女兒、1個兒子，目前仍住在婆家。人妻透露，自己的兒女非常孝順，反觀寡婦的兒子拋棄媽媽去當倒插門，女兒則男女關係混亂，未婚生女父不詳，此外聽說家裡吵吵鬧鬧，總有外面女人來家裡要個交代之類的。

人妻說，「現在70多了，也當婆婆、也當岳母，在面對孩子的配偶，我感覺就回到在婆家的日子，惹他們嫌，但孩子孝順有是非觀，沒有因為他們就拋棄媽媽，我也看淡了和他們配偶的關係，我不求逢年過節一起來我這，我只求讓我孩子來，各找各的媽。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「其實現在婆婆只要不下指導棋，不要過度干涉，通常婆媳關係都還不錯，媳婦多半只求互相尊重而已」、「70多還會用臉書很厲害」、「好八點檔」、「妳的心態不錯，不要要求孩子的配偶」、「妳能忍40年，真辛苦，早該離婚了」。

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