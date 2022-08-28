黃珊珊疑行政不中立？　陳時中緩頰：未來分寸會拿捏更好

▲陳時中今天上午出席居住政策記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市前副市長黃珊珊28日舉辦參選台北市長記者會，高呼擺脫藍綠惡鬥，但市府局處首長幾乎到齊，引發媒體質疑是否行政不中立？對此，民進黨台北市長參選人陳時中28日受訪表示，不會，市府官員到場是難免，未來競選的時候，相信黃珊珊的分寸就會拿捏得更好。

陳時中今天上午參加居住政策記者會，媒體會後問及，今天黃珊珊參選記者會上，北市府的局處首長幾乎都到了，是否有行政不中立？另外台北市12個行政區有10區的里長聯誼會會長都到了，陳時中是否覺得有壓力？陳回應，這不會，各有支持者嘛，今天市府官員會到當然是難免，未來競選的時候，相信黃珊珊的分寸就會拿捏得更好。

媒體也關注，黃珊珊今稱「有候選人到現在還在想製造金句」等語，好像在針對陳時中？陳說，「她針對我，我可沒有針對她，大家還是要心平氣和」；不過，政策小組召集人管碧玲幫腔說，大家都知道，陳時中的團隊都在製造政策，但黃珊珊永遠忽視政策，只談論政治面的地方。

另對於目前傳出親民黨籍的內政部前部長李鴻源將擔任黃珊珊的政策總顧問，管碧玲會前受訪說，樂見李鴻源出場帶動政策討論，不然其團隊一直很寂寞，其他候選人對政見都是一兩句就帶過，希望李鴻源可以檢討柯市府8年執政，如此台北市政願景才有可能革新。

▲黃珊珊今天宣布參選台北市長。（圖／記者周宸亘攝）