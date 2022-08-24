林姿妙涉貪遭起訴　游淑慧不挺：要換還是得換

▲宜蘭縣長林姿妙。（資料照／記者游芳男翻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

宜蘭縣長林姿妙涉嫌貪污，23日遭宜蘭地檢署依《貪污治罪條例》、《洗錢防制法》等起訴，遭民進黨要求退選，國民黨則表示目前沒有換將的問題。不過，國民黨籍台北市議員游淑慧23日認為，黨內應親自詢問林姿妙了解狀況，並請國民黨律師分析判決書內容，倘若很危險，「要換還是得換」。

林姿妙因弊案4度應訊，經7個月偵查，宜蘭檢方地檢署宣布偵結，將林姿妙起訴。除了林姿妙外，其女兒林羿伶，以及前建設處代理處長吳朝琴等15人都被檢方提起公訴，其中林姿妙遭檢方以違反貪汙治罪條例、財產來源不明罪及特殊洗錢罪等3大罪狀起訴，並請求對林姿妙從重量刑。

林姿妙發出聲明，稱自己「一生清清白白」受盡委屈，對手用骯髒污衊的手段，無所不用其極達到勝選的目的，這是民主社會該發生的事情嗎？「年底這場選舉，不是為了姿妙一個人，而是為了公平正義、為了宜蘭而戰，我會在9月1日上午9點登記參選」。

對此，游淑慧在節目《新台灣加油》中表示，她反而覺得林姿妙在登記前被起訴，給予國民黨一個轉圜的機會，「所以我覺得現在國民黨，也不需要說像之前林智堅，這樣全黨護一人，然後被拖進去。」

游淑慧指出，林姿妙已經不只是被調查，而是正式被起訴，國民黨此時應進行內部調查，除了親自詢問林姿妙，也要請國民黨的律師根據起訴書，判斷證據是否為真，供黨內參考。

「如果很危險的話，要換還是得換。」游淑慧認為，若經過內部調查後，國民黨認為很危險，還是得換人，但若相信林姿妙的清白，「那就只能頭跟身體跟腳，一起洗下去了」。

游淑慧指出，在選戰當中，林姿妙涉貪起訴的議題一定會不斷地被打、被操作，萬一林姿妙真的連任，甚至在任期中被判有罪，情何以堪。

針對林姿妙被起訴一事，國民黨回應，一切尊重司法程序，但但林姿妙案至今有很多疑雲，希望司法單位趕快進入相關司法程序，還林姿妙公道；至於是要換人參選，國民黨文傳會副主委林家興表示，依照黨章及相關程序，目前沒有換將的問題。