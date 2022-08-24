林智堅連中華大學學歷都沒了！　國民黨：總統護抄襲慣犯還要硬拗





▲林智堅中華大學碩士學歷遭撤銷。（圖／翻攝林智堅臉書）

記者羅婉庭／台北報導

針對中華大學24日公布前新竹市長林智堅論文抄襲案的審議結果，國民黨表示，繼遭台灣大學撤銷碩士學位，林智堅已被認證為「抄襲慣犯」，當初提名其參選桃園市長，且一路力挺林智堅清白的總統蔡英文識人不明，該為傷害台灣學術倫理的盲目背書、顛倒是非向社會大眾鄭重道歉。

國民黨指出，林智堅接連被認定論文抄襲，顯然其對學術倫理與誠信的漠視與毫不在意，個人偏差行徑已衝擊社會道德的底線，但事件爆發後，蔡英文總統意圖以一人、一黨之力，硬拗、掩蓋林智堅的抄襲行為，扭曲是非黑白，「做錯事非罪大惡極，但不惜扭曲道德價值，包庇、袒護錯誤行為則無法被社會大眾所接受」，蔡總統沒有逃避的權利，應該公開做清楚的交代。

國民黨表示，林智堅慣於抄襲已被認證，喪失政治誠信，民進黨雖然撤換桃園市長參選人，意圖止血，但走了個抄襲者、來了個挺抄襲，換成不斷為林智堅論文抄襲狡辯的鄭運鵬，根本是換湯不換藥，皆為挺抄襲的共犯集團成員，當初一昧護短的鄭運鵬如今再次被打臉，提名其參選桃園市長對台灣社會、學術的傷害仍在持續進行中，呼籲民進黨不應該只會自身的選情止血，應該負起責任為台灣學術倫理的傷口止血，再次撤換掩護抄襲行為、誠信破產的參選人。

國民黨並認為，中華大學的審議結果顯示，林智堅不當引用新竹科學園區管理局委託中華大學的研究案，竹科管理局應立即依法對林智堅等人提起訴訟，不應讓竊占國家研究成果的行徑成為理所當然。

「政治利害不該凌駕社會道德之上」，國民黨強調，台灣大學與中華大學秉持學術自主、捍衛學術倫理的原則，不畏綠營網軍不斷以扭曲事實的訊息帶風向、營造偏差氛圍的壓力，做出符合台灣社會價值的決定，呼籲民進黨不該為了政治利害持續傷害台灣社會道德底線，應該停止硬拗、攻訐的作為，並撤銷相關的誣告案件，坦然面對錯誤，還給台灣學術殿堂一個乾淨的空間。