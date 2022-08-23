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南韓當局估將過新冠流行高峰　下周發表「改良疫苗」施打計畫

▲▼南韓23日通報新冠確診新增15萬例。（圖／CFP）

▲南韓23日通報新冠確診新增15萬例。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

隨著周末結束，南韓新冠疫情確診數再度恢復往日水準，今（23）日上午通報新增15萬258例，與一周前的16日（8萬4103例）相比足足多出6萬6155例。南韓防疫當局認為，目前正逐漸從疫情流行高峰恢復，預計本周或下周就會開始回降；疾病管理廳則表示，下周將發表改良疫苗接種計畫。

根據韓媒《News1》，南韓疾病管理廳中央防疫對策本部狀況總括團長林淑英（임숙영）於23日上午在例行簡報會議上表示，「綜合先前疾病廳與專家們的預測，今年8月中旬將迎來日均新增20萬例的流行高峰，目前疫情仍在預測範圍內流行中；不過隨著疫情流行速度趨緩，本周或下周可能開始會減少。」

然而林淑英也指出，雖然專家先前也曾預估今年夏季、秋季恐將重回大流行，不過受到免疫力下降、季節氣候因素、有無出現新的變異病毒株，將會是影響日後疫情演變的關鍵，因此目前若要預估之後的疫情走向，仍充滿不確定性。

另外，南韓疾病管理廳也表示，目前仍持續針對中重症死亡高風險族群實施第4劑疫苗的預防性接種，而政府將預計下周發佈「改良疫苗」的施打計畫。

報導指出，新冠改良疫苗目前主要有兩種，一種是針對新冠原始病毒與Omicron變異株（BA.1）施打、另一種則是針對具有強烈免疫迴避性的BA.4、BA.5變異株，目前英國為全球先進國家中第一個率先批准改良疫苗的國家。

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