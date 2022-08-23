監院背書「3+11」免會議紀錄　柯文哲斥：政治凌駕專業

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎本土疫情去年5月中爆發，外界歸咎放寬機組員管制的「3+11」措施，導致社區出現破口。監察院22日指出，衛福部未善盡對外說明責任，應檢討改進；但監院背書「免做會議紀錄」一事，仍引發討論。對此，台北市長柯文哲批，這國家就政治凌駕專業，「陳時中你就出來講你政治決定，他講要負責，到現在為止不曉得他負責什麼東西？」

▲柯文哲出席台北市中山區錦州街基地公共住宅新建工程上梁典禮。（圖／記者陳家祥攝）



柯文哲說，大概看了一下監院的報告，沒有仔細看，到底出席的專家是誰？第二，如果他是一個沒有醫學專家，這種涉及醫學的專業，怎麼讓一個完全不懂醫學的人在做決策？這才是問題。

「所以這國家就政治凌駕專業。」柯文哲說，現在那場會議有沒有說醫療顧問是誰？有沒有人要出來講？沒有的話就是「政治決定」一句話，「陳時中你就出來講你政治決定，問題是他也講他要負責，到現在為止不曉得他負責什麼東西？」

另外，關於衛福部稱疫苗公文列密？柯文哲說，鴻海集團創辦人郭台銘的疫苗可以公布價格、可以公布什麼時候運貨進來，全部公開透明，郭台銘可以，然後衛福部的不可以，「所以這就要講，到底是陳時中不可以？還是你後面的誰告訴你不可以？這才是人民要追究的」。