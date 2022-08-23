三母女輕生腐屍味撲鼻！遺書淚訴被「癌症、債務」壓垮：活著好累

▲三母女飽受久病、債務所苦，在住處輕生後傳出腐屍臭味。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓日前傳出一起三母女在住處集體輕生身亡的悲劇！60多歲的母親A某罹患卵巢癌，大女兒B某更因罕見疾病長期以來飽受癲癇發作所苦，因此三母女便待在住處內足不出戶，直到最近鄰居聞到濃濃惡臭向警方報案後，警察才在該住處發現3具嚴重腐爛的屍體。據悉，三母女16個月以來未繳納的健保費累計達27萬韓元。

根據韓媒《韓聯社》、《朝鮮日報》，南韓京畿道水原市、華城市警方昨（22）日透露，21日接獲來自水原市勸善區某集合式住宅的房東報案，房東表示有房客向他抱怨該戶傳出濃濃惡臭，於是警方在消防當局協助下破門而入，才在房間內發現3具嚴重腐爛的女性屍體，由於房內並未出現外部侵入或他殺痕跡，因此初步推斷是輕生身亡。

警方21日下午2時50分發現三母女的遺體，一旁還留有長達9頁的遺書，為A某、以及A某的二女兒C某所寫，其中內容寫道，「長期為疾病與債務所困，活在這個世界上實在是太過痛苦了」，凸顯出一家3口長期以來飽受病魔、經濟拮据折磨。

根據韓媒《中央日報》，三母女從2020年起搬到位於水原市勸善區12坪大的集合式住宅，該戶僅只有2間房，一家三口需繳納300萬元保證金（押金）、每月房租42萬韓元，由於平常需消耗龐大的醫療費用，三母女經常遲繳房租，房東透露，本月初才獲三母女通知，「因為需經常往返加護病房，被住院費用壓到喘不過去，因此房租可能會遲繳，還請見諒」。

曾經是A某三母女的鄰居透露，其實A某的丈夫過去曾經營事業有成，一家5口居住在華城市旗培洞，無奈20多年前A某丈夫因為事業失敗，為了躲避高額債務的債主四處追討，一家人搬離華城市旗培洞，在水原市四處租房維生，A某的長子原本靠跑宅配養家，無奈2019年因罕見疾病逝世後，A某的丈夫也於不久後離世，其留下的大批債務只能由二女兒C某償還。

儘管經濟窘迫，三母女並未向地方政府申請領取補助。健康保險公團今年7月發現三母女長達16個月未繳健保費共27萬韓元，遂向華城市通報，華城市透過郵遞向三母女傳達健保繳費、申請領取社會補助之輔導通知。無奈華城市旗培洞的鄰居透露，在A某長子生前囑託下，才同意三母女將戶籍登記在該地，然而三母女一家並未居住在當地。

報導指出，面臨戶籍登記地、實際居住地不同的情況下，三母女淪為社福體系的死角，最後只能孤獨地死在房內。

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