潑糞逼車又造謠仇家確診新冠　「新店煙火哥」二審加重判刑

▲人稱「新店煙火哥」的邱男因車禍糾紛與藍姓婦人結怨，更當街潑糞羞辱對方。（資料照／記者陳以昇翻攝）

記者黃哲民／台北報導

人稱「新店煙火哥」的新北邱姓男子，3年和1位藍姓婦人因車禍結怨，之後涉多次到藍婦住處附近放煙火炮竹擾鄰，去年更涉當街對藍婦潑糞水，又發傳單造謠藍婦確診新冠肺炎，一審被依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》等罪判刑10月，藍婦上訴求重判，出庭哀鳴「只是一個車禍，害得我家破人亡」，二審台北地院今加重改判邱男2年2月徒刑，可上訴。

另案在押的邱男今沒出庭聆判，北院一審依《紓困條例》散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情不實訊息罪、《刑法》強暴侮辱罪與強制罪，各判邱男4月徒刑，合併應執行10月徒刑，得易科罰金30萬元，北院二審今將邱男涉犯的《紓困條例》變更法條為《個人資料保護法》，加重改判為1年徒刑，另2個罪名也各加重為8月徒刑，均不得易科罰金。

▲已從公職退休的藍婦出庭哀鳴「只是一個車禍，害得我家破人亡」。（資料照／記者黃哲民攝）

邱男與藍婦的恩怨，源於邱男2019年和女友到宜蘭梅花湖風景區旅遊，女友騎電動腳踏車撞倒藍婦成傷，雙方因和解事宜談不攏而結怨，邱男被控從此經常到藍婦所住的新店某社區大樓周邊施放煙火、炮竹，不僅在深夜到凌晨擾鄰，更引發藍婦與居民恐慌。

本案邱男（33歲，在押）被控去年（2021年）2月1日晚間8時許，涉當街用糞水等穢物潑灑藍婦全身，並在藍婦所住社區的住戶LINE群組，留言嘲諷「剛剛有人掉進糞坑」等語。同年4月12日上午7時許，邱男開車尾隨藍婦座車，涉多次超車再減速逼車，開窗對藍婦叫囂並丟不明物品，同年5月17日凌晨，邱男在新店區沿路散發自製傳單，涉造謠藍女確診新冠肺炎卻隱瞞、是防疫破口。

一審依違反《紓困條例》等3罪，合併判處邱男10月徒刑、得易科罰金30萬元，藍婦提起附帶民事訴訟求償精神慰撫120萬元，民事一審判邱男應賠24萬元，上訴二審審理中。邱男於刑案上訴二審期間，今年5月又涉再度施放煙火炮竹擾鄰，今年6月底到案被法院裁定羈押至今。

已從公職退休的藍婦提起本件刑案上訴，要求重判邱男，她訴苦邱男的舉動引起公憤，眾人卻找她出氣、要她搬家，但她搬到哪裡、邱男就跟到哪裡，「我搬家有用嗎」，藍婦出庭更哀鳴「只是一個車禍，害得我家破人亡」，她求法官明察秋毫，給邱男應有的懲罰。

邱男出庭承認本案犯行，但否認施放煙火炮竹藉此擾鄰或恐嚇藍婦。邱男被移送約20件這類擾鄰行為，但因沒拍到他點火等證據，多半不罰，先前僅其中2件被法院依《社會秩序維護法》裁罰共2萬2000元。邱男今年（2022年）1月間下午，在藍婦所住社區附近巷子接連施放高空煙火，被街道監視器拍得清清楚楚，日前第3度被法院裁罰4000元。