　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台韓斷交、韓中建交30周年　尹錫悅明將與習近平互換訊息

▲▼中國外交部長錢其琛、南韓外務部長李相玉於1992年8月24日在北京釣魚台國賓館簽署中韓兩國建交聯合公報。（圖／達志影像／newscom）

▲中國外交部長錢其琛、南韓外務部長李相玉於1992年8月24日在北京釣魚台國賓館簽署中韓兩國建交聯合公報。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓與中國明（24）日將迎來建交30周年紀念，兩國計畫在各國首都首爾、北京舉行紀念活動，南韓總統尹錫悅、中國國家主席習近平將互相交換訊息，內容備受外界關注。兩國從1992年建交後，經貿合作也愈加緊密；不過如今美中兩國矛盾日益加深，在國防軍事同盟、經貿合作的選擇上，南韓面臨兩難。

根據《韓聯社》，在625韓戰結束之後，南韓、中國原本是敵對關係，不過隨著舊蘇聯解體迎來後冷戰時期，當時南韓盧泰愚政府企圖藉北方外交政策（俄羅斯、中國）轉換局面，而中國鄧小平則因1989年天安門事件受到國際外交孤立，在韓中兩國外交利益互相交疊下，南韓遂於1992年8月23日與台灣（中華民國）斷交，隔日（24日）則選擇與中國建交。

▲▼南韓外長朴振、中國外長王毅9日在山東青島舉行會談。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓外長朴振、中國外長王毅9日在山東青島舉行會談。（圖／達志影像／美聯社）

韓中兩國在建交後的30年以來，貿易額從原本的64億美元（1992年）成長47倍至2021年的3015億美元，兩國建交時以「善鄰友好」為出發點，至1998年時為「邁向21世紀的合作夥伴」、2003年的「全面合作夥伴」、2008年的「全面合作夥伴」。

不過隨著近年來中國積極在印太地區擴張影響力，試圖貫徹北京當局的核心利益，以及美國試圖防堵中國擴張、鞏固印太影響力，兩國之間矛盾漸深，使得韓中兩國外交關係受到美中競爭影響，南韓猶如夾在兩片三明治之間的火腿，必須在國防軍事同盟、經濟貿易之間選邊站。

中國企圖在經貿合作、國防兩層面積極向南韓進攻。自從南韓2017年同意在駐韓美軍基地部署薩德系統（THAAD，終端高空飛彈防禦系統）後，便招致北京當局祭出「禁韓令」，最近中國外交當局更敦促南韓應遵守文在寅政府時期口頭承諾的「三不一限」（不追加部署薩德、不加入美國反導彈系統、不加入美日韓軍事同盟、限制南韓運用薩德）。

▲▼南韓過去與美國合作在境內佈署「薩德系統」（THAAD，終端高空防禦飛彈系統），受到中國強烈反彈。（圖／達志影像）

▲▼南韓過去與美國合作在境內佈署「薩德系統」（THAAD，終端高空防禦飛彈系統），受到中國強烈反彈。（圖／達志影像）

▲▼美軍在韓半島上佈署薩德系統，計畫今年完成第3階段升級。（圖／達志影像）

本月9日，中國外交部長王毅更向南韓外交部長朴振提出「5個應當」，同時更呼籲南韓應排除來自外部的干涉、追求南韓的獨立自主外交，其實顯示出北京當局對於首爾當局的外交施壓。

在美國拜登政府主導以美國、台灣、南韓、日本建構「晶片四方聯盟」（Chip 4），企圖將中國從半導體供應鏈排除的同時，中國亟欲鞏固與南韓之間的半導體領域合作，在中韓自由貿易協定（FTA）的第二階段談判上展現出積極度，試圖讓雙方的經貿合作更加緊密。

另外，隨著北韓（朝鮮）導彈試射頻度增加，以及今年恐怕將進行第7次核試驗，南韓長期以來期盼中國能透過對北韓的影響力在韓半島（朝鮮半島）無核化談判上扮演關鍵角色。

在薩德系統、北韓無核化、新冠防疫等議題的種種牽動下，中國駐韓大使邢海明7月22日接受韓媒《中央日報》專訪，在評價中韓兩國關係時表示，兩國應「易地思之」。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►小墾丁渡假村超狂4.2折！住別墅、小木屋　加贈暢遊海生館

ET快訊
LIVE／林信吾逃獄一週殺2警　殉職警招魂！阿嬤現場突起乩
快訊／林姿妙遭起訴「聲明曝光」！　喊：很委屈
李亞萍暴哭「缺席靈堂」！　余天：拜託妳不要一直哭啦
返家期間騙監所「會回去」　林信吾逃7天犯滔天大罪
一度擲無筊…曹瑞傑阿嬤招魂突起乩！　哥喊：我知你很痛
馬鞍恐成中颱！　今晚變天「雨最大時間曝」
快訊／林信吾逃獄狠殺2警　典獄長回應了
林姿妙7000萬現金來源不明！女兒召官員下指令　檢方起訴15

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

夏天玩水！20名遊客「染神秘病」嘔吐發燒　水上遊樂園緊急關閉

台韓斷交、韓中建交30周年　尹錫悅明將與習近平互換訊息

晴朗天空瞬間一片黑　女「沙灘戴項鍊」女兒面前被閃電擊中垂死

「跪地熱舞」片外流掀涉毒風波！　芬蘭美女總理藥物檢測結果曝

懸崖邊拍照！他下秒「為撿手機」狂墜100多公尺慘死　最後身影曝光

真凶是俄國？普丁親信女兒被炸死　他曝：暗殺手法和俄軍情局一樣

俄控烏女兵殺死「普丁大腦」愛女！已跟蹤近1月　出入同公寓畫面曝

美警逮嫌「重拳、膝蓋」往死裡打　抓頭猛砸人行道！駭人影片曝光

全球經濟「金絲雀」停止歌唱！　韓元兌美元大貶11％步日圓後塵

馬丘比丘接駁小巴墜100公尺山溝！　4外國遊客亡、16傷

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

余苑綺「錄遺言告別」：女兒不孝！　老公心碎送別愛妻「真的好愛你」

擬鱷龜被抱離水突暴走　超派咬翻鞋架拖鞋亂飛

台南2警被殺！徐國勇下令緝兇　「遇有反抗就用槍械絕不客氣」

路邊聊天「愛車未熄火」 遭醉漢開走2分鐘後自撞

余苑綺病逝前「握緊余祥銓手2小時」　他悲慟曝「叫我幫她照顧小孩.爸媽」

才剛關上鐵門秒倒塌！　老婦人重摔在地膝骨折

夏天玩水！20名遊客「染神秘病」嘔吐發燒　水上遊樂園緊急關閉

台韓斷交、韓中建交30周年　尹錫悅明將與習近平互換訊息

晴朗天空瞬間一片黑　女「沙灘戴項鍊」女兒面前被閃電擊中垂死

「跪地熱舞」片外流掀涉毒風波！　芬蘭美女總理藥物檢測結果曝

懸崖邊拍照！他下秒「為撿手機」狂墜100多公尺慘死　最後身影曝光

真凶是俄國？普丁親信女兒被炸死　他曝：暗殺手法和俄軍情局一樣

俄控烏女兵殺死「普丁大腦」愛女！已跟蹤近1月　出入同公寓畫面曝

美警逮嫌「重拳、膝蓋」往死裡打　抓頭猛砸人行道！駭人影片曝光

全球經濟「金絲雀」停止歌唱！　韓元兌美元大貶11％步日圓後塵

馬丘比丘接駁小巴墜100公尺山溝！　4外國遊客亡、16傷

台東卑南國小初登全國賽事　締造5項佳績

太驚人！女子「滿臉痘痘」一退變正妹　照片曝光網驚呆！

47歲名模洪曉蕾逆天美顏　網友驚：仙女完美零死角！

KID帶峮峮回花蓮玩 超多美食整路吃不停！

朝聖日本「不老不死」溫泉！露天海岸風呂談笑風生　仰望藍天大地

林佳龍喊話「走下神壇」　侯友宜「基層走透透」：我本來就是人啊

《麻辣鮮師》陸小曼、吉娜合體！　睽違22年凍齡樣網驚：根本沒變

外役監逃犯竟瘋狂殺2警　矯正署：還有2名逃犯未緝獲

米克斯被退養2次　她心疼決定「我來養！」換透天厝寵成格格

林姿妙涉貪今被起訴　國民黨團：盼司法程序還她公道

國際熱門新聞

爆乳醉女沒被撿屍　秒變喪屍硬上陌生男！磨蹭後狠吃耳朵濺血

巨型滑梯根本「脊椎破壞裝置」　開放3小時關閉

俄控烏女兵殺死杜金愛女！出入同公寓畫面曝

俄兵回憶錄揭俄烏戰爭真相：用我們的屍體血洗烏克蘭

「豬仔」跳河逃柬！2蛇頭落網竟是自己人

投資人憂Fed持續升息　美股重挫643點

搭飛機別穿涼鞋拖鞋　空服員曝危險

中獎彩券被咬爛！主人寄「凶手照」給彩券公司

她滑SUP撞見巨鱷相殺　20秒活吞影片曝

台海局勢緊張　歐盟最高外交官：願調解台海危機

馬丘比丘接駁小巴墜100公尺山溝！　4死16傷

華人「豬仔」騙不下去！　人蛇轉攻這幾國

駐英處投書英媒：讓北京主導誰能訪台是養大威權

花旗：英通膨明年恐飆至18.6%　近50年新高

更多熱門

相關新聞

全球經濟「金絲雀」韓元兌美元大貶11％　步日圓後塵

全球經濟「金絲雀」韓元兌美元大貶11％　步日圓後塵

日圓兌美元狂貶成今年上半全球外匯市場關注焦點，如今韓元也出現了貶值趨勢。南韓首爾外匯市場報價顯示，韓元兌美元匯率在周一（22日）盤中一度跌至1美元兌1338.5韓元，創下2009年4月29日以來的最低水平。

日本第一位女攝影記者笹本恒子逝世　享壽107歲

日本第一位女攝影記者笹本恒子逝世　享壽107歲

日本正研發射程1000公里對地飛彈　預計裝備1000枚

日本正研發射程1000公里對地飛彈　預計裝備1000枚

日本「2023國防預算」破5.5兆創新高！

日本「2023國防預算」破5.5兆創新高！

Oreo「肉桂捲口味」餅乾變淺棕色

Oreo「肉桂捲口味」餅乾變淺棕色

關鍵字：

日韓要聞南韓韓中建交薩德薩德系統

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台南殺警嫌新竹落網！

即／陳偉捷嚇到投案了　台南殺警案重大進展

即／疑殺警案兇嫌持槍搶新營超商！警全力追捕中

奪命9秒還原！　警車拍下嫌犯「割喉奪槍」

殺警嫌林信吾臉書曝光！自稱當過憲兵

台南殺警嫌落網　竟是明德外役監逃犯

國中師揭陳偉捷從小就很會騙！自責曾教奪槍術

二姐逝世父中風...余祥銓「一夜長大」

林信吾微笑殺2警「奪命9秒」還原　警方回應了

林信吾母「同居男友劈腿狂借錢」　她狠割GG再丟掉

即／台南殺警案傳「陳偉捷投案」　警方回應

網紅荷莉爆輕生！2天前被林心如指詐騙

台南殺警嫌上週才逃獄！外役監10年落跑39人

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

快訊／殺警嫌林信吾被壓制畫面曝光！　署長親率隊上銬逮人

更多

最夯影音

更多
余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止
Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

余苑綺「錄遺言告別」：女兒不孝！　老公心碎送別愛妻「真的好愛你」

余苑綺「錄遺言告別」：女兒不孝！　老公心碎送別愛妻「真的好愛你」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面