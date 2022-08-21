台南虎尾寮市場愛心惜食平台啟用　黃偉哲邀市民一同惜食做公益

▲台南市長黃偉哲出席虎尾寮公有零售市場「愛心惜食平台」啟用活動，感謝佑生產業股份有限公司董事長陳佑生捐贈，並邀請攤商加入愛心惜食平台。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲21日上午親自出席虎尾寮公有零售市場「愛心惜食平台」啟用活動，感謝佑生產業股份有限公司董事長陳佑生捐贈，並致上感謝狀，邀請攤商加入愛心惜食平台，讓資源獲得最大利用，也幫助更多需要幫助的人。

為落實台南市長黃偉哲「惜食、續食」之施政理念，社會局與市場處自2019年7月起陸續結合轄內公有零售市場建置愛心惜食平台，透過市場攤商捐贈食材，媒合鄰近社福團體或是社區供餐據點使用。

黃偉哲表示，這是台南市第19個惜食平台，藉著惜食平台的冰箱，讓人感到人心是熱的，虎尾寮市場愛心惜食平台能夠建置，要感謝虎尾寮市場自治會會長林子佳、社團法人台南市台南都志願服務協會理事長鄭女勤以及各攤商全力努力，更感謝佑生產業股份有限公司陳董事長賢伉儷，發揮大愛，慷慨捐助惜食平台的冰箱，使供餐對象得以享用新鮮的食材。





黃偉哲說，惜食平台藉由公私協力，發揮資源不浪費、垃圾不增加，並將食材提供給有需要的人，實現三贏功能，使民眾藉由小小的善意舉動增進社會公益，讓分享食材不只傳愛社區，更達到惜食愛物、地球永續的目的。





社會局指出，愛心惜食平台是市長黃偉哲重要政見之一，社會局媒合鄰近社福團體或社區供餐據點，以市場攤商或民眾捐贈之食材作為補充，各市場捐贈的食材種類多樣，除蔬菜水果外，也有生鮮魚肉類或部份熟食。惜食平台不僅提升食材價值，減少資源浪費，讓食材成為傳遞善意的美物，讓弱勢民眾感受社區溫暖，在施與受的過程中形成善之循環。





台南市惜食平台從歷史悠久的東菜市場開始布建，陸續在學甲市場、新營第一市場、隆田市場、六甲市場、佳里中山市場、新市市場、麻豆市五市場、西港市場、永康市場、第一小康市場及主婦聯盟台南分社、開元市場、歸仁市場、金華市場、關廟市場、和緯市場、仁德市場等處，透過公私協力逐一佈建設置，虎尾寮公有零售市場惜食平台為南市第19處惜食平台。





社會局表示，南市惜食平台累計至111年7月止，捐贈食材達30噸400公斤，受益152,685人次，成果相當豐碩，未來社會局也將再持續規劃合適的市場設置惜食平台，希望創造更多的惜食成果。如有相關問題請聯繫台南市政府社會局社會救助科06-2995686洽詢。