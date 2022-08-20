世展會台南發放助學金1350萬元　逾1800名清寒學子展翅飛翔

▲台灣世界展望會新營中心、台南中心將提供助學扶助金1350萬元，協助超過1800名清寒學子突破環境限制、安心就學，讓夢想展翅飛翔。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



暑假即將結束，台灣世界展望會新營中心、台南中心將提供助學扶助金1350萬元，協助超過1800名清寒學子突破環境限制、安心就學，讓夢想展翅飛翔！



台灣世界展望會在台南設立新營中心、台南中心，分別服務溪北、溪南的經濟弱勢家庭，長期關懷逾1800名兒童及青少年，每個學期開學之際，亦提供助學扶助金，並評估個別狀況給予生活扶助金等協助，希望讓每個孩子都能穩定上學，安心追求夢想。



阿吉的阿嬤是總舖師，從小他就和弟弟一起看阿嬤像魔術師一樣、變出一桌美味佳餚，阿嬤也將廚藝傳承給媽媽，全家人一起打拚；但隨著阿嬤逐漸年邁，體力無法負擔，難以繼續擔任總舖師，不久後，爸爸因長期罹患肝病而倒下，經濟重擔全落在媽媽身上，媽媽開始四處奔波工作，有時候到市場、有時候在夜市，哪裡有工作就往哪裡去，生活作息顛倒，一家人也很難有相處的時間。



阿吉很體諒媽媽的辛勞，會幫忙照顧弟弟、教導弟弟寫作業，週末也會跟著媽媽到市場或夜市賣鹹酥雞，希望能和媽媽有多一點相處時間；爸爸過世後，台灣世界展望會社工員開始關心阿吉一家人，每學期提供助學扶助金減輕媽媽的壓力，而生活用品、學用品、資助人贈送的禮物更讓阿吉感動與驚喜。



國中時，成熟的阿吉原本決定就讀軍校，因為可以減免學雜費、為家庭節省一大筆開銷，不過媽媽卻因此傷心自責，她不希望經濟狀況限縮阿吉的未來。在國中老師引導下，阿吉考上公立高中，並立下志願—成為熱心助人的警察，他說：「我很喜歡看警匪片，覺得警察很帥！所以我想當一個偵辦案件的刑警。」



阿吉離家北上就讀警專，也從台灣世界展望會自立、迎向夢想起點。警專的學習生活非常辛苦，有些夥伴夜裡哭著想家，也陸續有人提前離校，但他堅持下來，結業進派出所實習，並在工作之餘準備考試、順利進入警局偵查隊，一圓心中志願，成為偵辦較大型案件的刑警，更因查緝的敏銳度及行動力，多次破獲案件接受表彰，去年由於辦案建功，榮獲警察局長頒授「警英獎章」肯定。



在偵查辦案的過程中，阿吉也曾經遇到挑戰與挫折。「難關只是一時的，相信自己、盡力而為，度過難關就有機會迎接美好。」阿吉很感謝家人的支持、台灣世界展望會社工員與資助人的關懷，這一切都成為他生命中最棒的養份，使他成為更好的自己。



台灣世界展望會「助學行動」透過提供助學扶助金，讓學子可以無後顧之憂、安心上學，台灣世界展望會南區辦事處林惠君區處長非常感謝資助人及各界愛心人士的捐助及關懷，包括：大成文教基金會、台南市堤維西愛心會、貝克漢文化事業有限公司、金慶昇銀樓、財團法人基督教以琳書房、郭世芳中醫診所等。

林惠君區處長表示，台灣世界展望會長期陪伴經濟弱勢家庭度過生活的難關，也陪伴兒少經歷每個艱難的時刻，尤其在這個疫情時代，他們需要更多的愛與支持，幫助他們勇敢追求夢想。」她呼籲社會大眾每個月定期捐款1000元投入「助學行動」，透過教育讓弱勢孩子有機會實現夢想、翻轉未來。愛心專線：(06)208-0378。