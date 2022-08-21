台南永康連續2晚「機車撞浪犬」　2騎士受傷狗狗死亡

▲23歲力姓男子騎機車沿永康區忠孝路騎至籃球場前，突有1隻野狗從路旁衝出，力男反應不及，碰撞野狗後摔車倒地，力男四肢擦挫傷送醫，野狗則是當場死亡。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南永康區19日、20日連續2晚發生2起機車撞狗車禍事故，薛姓及力姓男子人車倒地受傷孰醫，其中被撞的流浪狗則死亡，民眾抱怨這裡時常發生人狗車禍事故，質疑市府束手無策，惟動保處指出，至今已捕捉53頭，無原地回置。

據了解，19日深夜11時25分許，29歲薛姓男子騎乘機車沿永康區中華二路（西往東）至忠孝路與中華二路口附近直行，突有野狗衝出橫越馬路，他反應不及碰撞野狗後倒地，薛男四肢多處擦挫傷，送奇美醫院治療，薛男酒測值為0.00mg/l。

20日深夜10時13分許，23歲力姓男子騎機車沿永康區忠孝路（南往北）至籃球場前，突有1隻野狗從路旁衝出，力男反應不及，碰撞野狗後摔車倒地，導致力男四肢多處擦挫傷，由救護車送奇美醫院治療，野狗則是當場死亡。警方獲報派員到場拍照、測繪，力男酒測值為0.00mg/l。

民眾抱怨指出，三天兩頭就發生車禍，多是與野狗有關，不斷有人棄養，更有人在餵養，野狗數量多、繁殖速度又快，市府根本抓捕不完，這麼多年了，沒看到有效的解決辦法。

台南市動保處表示，管制隊於公墓區已置有1座大型圍籬並使用麻醉槍抓捕，並結合愛心人士積極管制犬隻，2022年1月-至8月20日已捕捉53頭，無原地回置。

動保處指出，20日晚上那起車禍事故，可能為公墓區犬群游移至事故處附近，因事故處為納骨塔旁，非公墓區，動保處將再於納骨塔園區架設第2座大型圍籬，持續捕捉以降低當地犬群數量。