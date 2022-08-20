銀髮徵才台南登場！提供500友善職缺　8成職缺免經驗吸人潮

▲勞動部雲嘉南分署20日在台南永華國民運動中心舉辦銀髮就業徵才活動，提供超過500個友善職缺，其中逾8成工作機會「免經驗」，吸引不許多高年級生參與面試求職，場面熱鬧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為協助銀髮朋友重返職場，勞動部雲嘉南分署20日在台南永華國民運動中心，舉辦銀髮就業徵才活動，包括王品集團、東東餐飲等多家知名企業提供超過500個友善職缺，其中逾8成工作機會「免經驗」，一早吸引不許多高年級生參與面試求職，場面熱鬧。

活動主辦單位估計參與民眾人數逾800人，勞動部雲嘉南分署技正楊慶元也出席為民眾打氣，他說好人才不分年紀，呼籲高年級勞工朋友，勇於貢獻專長，持續在職場發揮價值，同時鼓勵企業面對勞動力不足的問題，可多僱用銀髮人才，政府有職務再設計、僱用獎助與職場學習及再適應等措施可供補助。

此次徵才為銀髮族群的適性量身訂做，有管理職、白領職缺及部分工時職缺，強調「三不」不輪班、不久站、不重勞力的非典型態計時職缺170個，正職職缺也將近350個，以符合高齡者不同的工作需求，主辦單位現場還安排職缺導覽，貼心為高年級朋友解說各攤位公司職缺，吸引不少民眾參與，大家也很肯定主辦單位的用心。

徵才廠商包括王品集團、麥當勞、摩斯漢堡、統一超商、全家、特力屋、大潤發、東東餐飲、台南安平雅樂軒酒店、十鼓文創、璨揚企業、福安工業、東信輕金屬等18家廠商，釋出超過500個職缺，蜂勝公司也開出月薪50K要找生產部課長與倉儲課長，延攬優秀銀髮人才。

73歲曾姓民眾特地一早就到場看有無適合職缺，他說原本從汽車零組件廠組長職位退休，這次徵才希望能找到服務業相關工作；另名從傳統產業會計退休的66歲葉小姐，來現場看有無重返職場的機會，她投遞業務行政的工作，希望能錄取。

此外，現場還規劃「工作體驗專區」，請來老爺行旅資深房務員指導民眾備品擺放、枕頭拆裝技巧，強化民眾對職務的認識；也有「銀齡就業職務再設計」專區，展出銀髮就業職場常見職務再設計的客製化輔具，如升降平臺桌、六格籃手推車等，另也有職涯諮詢、履歷健檢等服務。