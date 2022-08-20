台南仁德「SAY」夜市「歡喜來呷菜」登場　黃偉哲請大家愛護地球多吃蔬食

▲佛教慈濟慈善志業基金會台南分會與台南仁德區公所辦理「SAY」夜市暨「歡喜為著汝來呷菜」活動，市長黄偉哲邀請大家愛護地球，多吃蔬食。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為響應政府環境永續政策，帶動民眾愛護地球隨手環保，20日佛教慈濟慈善志業基金會台南分會與台南仁德區公所辦理「SAY」夜市暨「歡喜為著汝來呷菜」活動，提倡府城蔬食、疫起相挺、素食市集，無痕無垃圾，身心環保減少地球負擔，市長黄偉哲邀請大家愛護地球，多吃蔬食，並肯定慈濟人對社會及環保貢獻。





黃偉哲市長表示，感謝慈濟貢獻社會及推動環保運動，包括在防疫上、濟貧扶弱或資源回收等方面，愛護地球、珍惜環境，倡導健康飲食，多吃蔬果，落實環保意識，成果有目共睹。





今日活動「SAY」夜市以「直覺X推理X科學」機率特展講座，邀請醫師、美食家及運動家從多元的角度分享蔬食的生命經驗，同時舉辦「歡喜為著汝來呷菜」府城蔬食、疫起相挺、素食市集，結合民間蔬食業者提供蔬食美食，響應蔬食、小農、市集推廣，認識環保，「蔬食無痕」提醒參與民眾自備餐具，不使用一次性餐具。

另外，市府團隊也到場市政宣導，攤位包含仁德消防分隊、文賢消防分隊，台南市政府衛生局登革熱防治中心，仁德公所民政、政風宣導等闖關遊戲獎品豐富，歡迎來體驗。





仁德區長黄素美指出，環保涵蓋環境保護跟體內環保，近年來蔬食漸受重視，宣導減少使用免洗餐具，避免造成環境汙染，邀請民眾自備環保餐盒輿環保杯共裹盛舉，歡迎鄉親好康逗相報，攜家帶眷做伙來「逗熱鬧」，参加這場淨化身心的餐宴。





慈濟呼籲為地球環境付出，愛護地球，倡導健康飲食，多吃蔬果，力行簡約生活，減少碳足跡，將環保意識落實日常生活中，減緩地球暖化危機。