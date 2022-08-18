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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蕭美琴批中共軍演如「校園霸凌」　蘇貞昌讚：把握機會為台發聲

▲▼行政院院會後記者會 羅秉成 潘文忠。（圖／行政院提供）

▲行政院言人羅秉成。（圖／行政院提供）

記者詹宜庭／台北報導

行政院長蘇貞昌18日表示，中國大陸武力威嚇破壞區域和平，引起國際高度關注，多個國家代表、外館都把握機會為台灣發聲，包括我國駐美代表蕭美琴接受美國媒體專訪時痛批，「中國軍演在台灣周邊騷擾，卻講一堆歪理，就像孩子到學校面臨霸凌，你會叫你的孩子不要去上學？還是你會為孩子挺身，一起解決霸凌問題？」

行政院今日舉行例行院會，會後由發言人羅秉成主持記者會，轉述院長蘇貞昌在會中內容，他說，非常感謝國防部部長邱國正在總統蔡英文領導下，率領國軍將士夙夜匪懈、保國衛民，中國大陸武力威嚇破壞區域和平，引起國際高度關注，各國主要媒體也都紛紛邀請駐外同仁接受專訪。

蘇貞昌表示，駐美代表蕭美琴在緊密時間內，連續接受美國五家主流媒體專訪，在五分鐘、十三分鐘的新聞篇幅中精要內容，提出讓美國民眾一聽就懂的例子，如「中國軍演在台灣周邊騷擾，卻講一堆歪理，就像孩子到學校面臨霸凌，你會叫你的孩子不要去上學？還是你會為孩子挺身，一起解決霸凌問題？」

不僅駐美代表蕭美琴，蘇貞昌補充，駐法代表吳志中法語精練，直接以法語接受法國重要媒體專訪，對比中國駐法代表盧沙野說「台灣就是中國部分，有一天要把台灣人民再教育」，讓法國人的感受完全不同；另外，多個國家代表、外館也都在外交部長吳釗燮帶領下，把握機會為台灣發聲。

▲中華民國駐法國代表吳志中。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北駐法國代表吳志中，在裴洛西訪台後接受法國媒體的訪問。（圖／記者林敬旻攝）

蘇貞昌大讚駐外國人的表現「可圈可點」，不僅在第一線非常努力、學養俱豐，對於外媒注意中共武力恫嚇台灣議題時，為台灣立場、國際情勢、區域和平，譴責中共解放軍軍力不當之侵擾行為向世界發聲，更對各種認知作戰、假訊息企圖誤導國際視聽立即做出有效澄清。

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行政院蘇貞昌羅秉成蕭美琴兩岸關係吳志中盧沙野吳釗燮

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