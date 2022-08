蕭美琴批中共軍演如「校園霸凌」　蘇貞昌讚：把握機會為台發聲

▲行政院言人羅秉成。(圖/行政院提供)

記者詹宜庭/台北報導

行政院長蘇貞昌18日表示,中國大陸武力威嚇破壞區域和平,引起國際高度關注,多個國家代表、外館都把握機會為台灣發聲,包括我國駐美代表蕭美琴接受美國媒體專訪時痛批,「中國軍演在台灣周邊騷擾,卻講一堆歪理,就像孩子到學校面臨霸凌,你會叫你的孩子不要去上學?還是你會為孩子挺身,一起解決霸凌問題?」

行政院今日舉行例行院會,會後由發言人羅秉成主持記者會,轉述院長蘇貞昌在會中內容,他說,非常感謝國防部部長邱國正在總統蔡英文領導下,率領國軍將士夙夜匪懈、保國衛民,中國大陸武力威嚇破壞區域和平,引起國際高度關注,各國主要媒體也都紛紛邀請駐外同仁接受專訪。

蘇貞昌表示,駐美代表蕭美琴在緊密時間內,連續接受美國五家主流媒體專訪,在五分鐘、十三分鐘的新聞篇幅中精要內容,提出讓美國民眾一聽就懂的例子,如「中國軍演在台灣周邊騷擾,卻講一堆歪理,就像孩子到學校面臨霸凌,你會叫你的孩子不要去上學?還是你會為孩子挺身,一起解決霸凌問題?」

This is one of the interviews where I shared some Taiwan perspectives on the Chinese PLA military drills that are escalating tensions and disrupting stability in the region. PBS Newshour https://t.co/TeESGuensq