因應高中以下開學　政府再採購190萬劑輝瑞BNT幼兒疫苗

▲開學季將至，為因應變種病毒傳播風險，政府也再度採買疫苗。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，變異株開始在國內蔓延。隨著暑假接近尾聲，行政院長蘇貞昌18日院會中提醒，再2周高中以下就要開學，為了因應傳播力較高的變異病毒株可能導致的疫情變化，除了宣導接種疫苗外，也已經另外採購190萬劑輝瑞BNT幼兒疫苗，其中首批127萬劑預計明天就可以到貨。

行政院18日舉行例行院會，會後由發言人羅秉成主持記者會轉述內容。院長蘇貞昌在會中針對開學前打疫苗提示，指出再2周高中以下就要開學，15日的擴大疫情會議就指示，請教育部、衛福部與地方政府在開學前做好校園清消，並整備相關防疫物資，包括備用口罩、快篩劑、酒精、額溫槍等。

而為了因應傳播力較高的變異病毒株可能導致的疫情變化，蘇貞昌也指示衛福部、教育部，持續就風險、對象以及各學齡人口宣導接踵疫苗。

蘇貞昌說，特別是在幼童、幼兒6個月到5歲的疫苗方面，目前除了已開打的莫德納幼兒疫苗外，政府已經另外採購190萬劑輝瑞BNT幼兒疫苗，其中首批127萬劑預計明天就可以到貨，請衛福部加快檢驗封緘程序，在開學前就能投入施打作業，讓幼兒、家長都能選擇，盡速施打，及早獲得保護力。