蕭美琴貼「貓吼圖」嗆大陸台獨清單　「哪裡有壓迫哪裡就有反抗」

▲駐美代表蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

中國大陸國台辦16日宣布最新「台獨頑固分子」清單，包括駐美代表蕭美琴、國安會秘書長顧立雄、民進黨副秘書長林飛帆等人均入列。對此，駐美代表蕭美琴今（17日）表示，若北京當局以為制裁他們能限制台灣國際空間、扼殺台灣人民聲音，那就大錯特錯。

蕭美琴17日於推特上貼出愛貓「阿花」吼叫照片，並表示若北京當局以為制裁他們能限制台灣國際空間，扼殺台灣人民聲音，那就大錯特錯，「哪裡有壓迫，哪裡就有反抗。」

▲蕭美琴貼愛貓照回應大陸的制裁。（圖／翻攝自推特）

針對中國大陸國台辦公布再度對「台獨頑固分子」等人員及家屬實施制裁，民進黨認為，兩岸和平是雙方共同責任，要求中共當局面對兩岸現狀事實，改變處理兩岸關係的態度，若持續對台灣採取不理性行為及動作，不僅破壞兩岸關係，也嚴重威脅區域的安全與和平穩定。

民進黨強調，中共當局無權對台灣人民與民主進行制裁，此制裁也毫無意義，台灣人民在捍衛及守護民主的路上一向無所畏懼，今日中共當局的所作所為，只會讓台灣人民更團結，也讓世界更看清中共政權的獨裁嘴臉。

而外交部發言人歐江安也表示，台灣是民主法治國家，並非中國所能干預，更不接受專制威權體制的恐嚇威脅，我國與其他國家往來，中國無權置喙，中方打擊我國積極爭取台灣能見度的政要與意見領袖，想製造寒蟬效應，結果適得其反，只會更讓台灣人民更反感。