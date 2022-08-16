北京戰狼外交宣傳戰　蕭美琴「7天5專訪」爭取支持

▲駐美代表蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）



文／中央社記者徐薇婷華盛頓15日專電

美國眾議院議長裴洛西本月初率團訪台，中國發動戰狼外交宣傳戰，企圖影響美國輿論。駐美代表蕭美琴7天密集接受5家美媒專訪，駁斥中國謬論，爭取國際支持。

中華人民共和國政府近來以美國政府第3號人物裴洛西（Nancy Pelosi）訪台為由，對台灣發動大規模文攻武嚇。

除了共軍在台灣周圍6個海空域進行實彈射擊軍事演習外，中國駐美大使秦剛也在美國發動宣傳戰，頻頻在推特（Twitter）發文，4日投書「華盛頓郵報」（The Washington Post），宣稱中國擁有台灣主權，指責裴洛西訪台「違背美國不與台灣發展官方關係的承諾」。

It’s never too late to learn the history and the law regarding the #Taiwan question, even on the weekend. https://t.co/P8CWrgRYbH pic.twitter.com/pPrcXueYcg — Qin Gang 秦刚 (@AmbQinGang) August 13, 2022

碰上中國外交「戰狼」，台灣「戰貓」蕭美琴積極應戰。駐美代表處表示，為向美國各界人士說明當前台海局勢，爭取國際輿論支持，蕭美琴在5日至11日短短7天內，就接受美國5家主流媒體專訪，說明台灣政府政策與立場，並駁斥中國對台主權謬論。

這包括哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）、美國公共電視台（PBS）、微軟國家廣播公司（MSNBC）、美國有線電視新聞網（CNN）及福斯新聞（Fox News）。

This is one of the interviews where I shared some Taiwan perspectives on the Chinese PLA military drills that are escalating tensions and disrupting stability in the region. PBS Newshour https://t.co/TeESGuensq — Bi-khim Hsiao 蕭美琴 (@bikhim) August 6, 2022

蕭美琴在專訪中說明，中國早在裴洛西決定訪台之前，就已準備對台文攻武嚇，強調中共軍演不合理且不必要，台灣會竭盡所能緩和緊張情勢，但絕對不會放棄自由 。

她也表示，美國國會議員訪台行之有年，也是台美關係交往的重要部分，製造危機的是北京，不是台灣也不是美國。

此外，駐美代表處新聞組12日也在「華盛頓郵報」投書，駁斥秦剛言論。投書強調台灣從未隸屬中華人民共和國，是鐵一般的事實，並指控中國駐美外交人員濫用在美國的言論自由。

中國國內雖封鎖臉書（Facebook）、推特等社群媒體，但中國外交官近幾年積極利用這些平台抨擊美國政策，為自身侵略行徑辯護，偶爾也會投書國際媒體，大打宣傳戰。為予以反擊，台灣官員也時常透過推文、媒體投書捍衛台灣立場。

駐美代表處表示，蕭美琴自2020年7月上任以來，接受媒體專訪及投書超過40次，對美工作接觸層面既廣且深。

駐美代表處表示，蕭美琴與美國行政部門、國會、智庫、各州層級政要及民間團體互動，出席各公開場合發表演說及接受媒體提問，都會說明政府立場、台美關係進展，以及台灣致力與理念相近國家合作，共同對抗威權中國打壓及威脅的決心。

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