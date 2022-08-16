　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北京戰狼外交宣傳戰　蕭美琴「7天5專訪」爭取支持

▲▼台美國會議員聯誼會成立大會,駐美代表蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）

▲駐美代表蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓15日專電

美國眾議院議長裴洛西本月初率團訪台，中國發動戰狼外交宣傳戰，企圖影響美國輿論。駐美代表蕭美琴7天密集接受5家美媒專訪，駁斥中國謬論，爭取國際支持。

中華人民共和國政府近來以美國政府第3號人物裴洛西（Nancy Pelosi）訪台為由，對台灣發動大規模文攻武嚇。

除了共軍在台灣周圍6個海空域進行實彈射擊軍事演習外，中國駐美大使秦剛也在美國發動宣傳戰，頻頻在推特（Twitter）發文，4日投書「華盛頓郵報」（The Washington Post），宣稱中國擁有台灣主權，指責裴洛西訪台「違背美國不與台灣發展官方關係的承諾」。

碰上中國外交「戰狼」，台灣「戰貓」蕭美琴積極應戰。駐美代表處表示，為向美國各界人士說明當前台海局勢，爭取國際輿論支持，蕭美琴在5日至11日短短7天內，就接受美國5家主流媒體專訪，說明台灣政府政策與立場，並駁斥中國對台主權謬論。

這包括哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）、美國公共電視台（PBS）、微軟國家廣播公司（MSNBC）、美國有線電視新聞網（CNN）及福斯新聞（Fox News）。

蕭美琴在專訪中說明，中國早在裴洛西決定訪台之前，就已準備對台文攻武嚇，強調中共軍演不合理且不必要，台灣會竭盡所能緩和緊張情勢，但絕對不會放棄自由 。

她也表示，美國國會議員訪台行之有年，也是台美關係交往的重要部分，製造危機的是北京，不是台灣也不是美國。

此外，駐美代表處新聞組12日也在「華盛頓郵報」投書，駁斥秦剛言論。投書強調台灣從未隸屬中華人民共和國，是鐵一般的事實，並指控中國駐美外交人員濫用在美國的言論自由。

中國國內雖封鎖臉書（Facebook）、推特等社群媒體，但中國外交官近幾年積極利用這些平台抨擊美國政策，為自身侵略行徑辯護，偶爾也會投書國際媒體，大打宣傳戰。為予以反擊，台灣官員也時常透過推文、媒體投書捍衛台灣立場。

駐美代表處表示，蕭美琴自2020年7月上任以來，接受媒體專訪及投書超過40次，對美工作接觸層面既廣且深。

駐美代表處表示，蕭美琴與美國行政部門、國會、智庫、各州層級政要及民間團體互動，出席各公開場合發表演說及接受媒體提問，都會說明政府立場、台美關係進展，以及台灣致力與理念相近國家合作，共同對抗威權中國打壓及威脅的決心。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►爽玩日月潭！瑞居渡假飯店1泊1食、升等4人房才2680元

ET快訊
快訊／600萬東瀛戰神失控！撞上計程車毀容
全台粉絲來加油！「最美里長候選人」羞合照　爆紅後更想做一件事
「你妹妹就是出去賺錢賺太爽！」　屏警辱民記過+道歉
張善政公布競選團隊陣容　他一看名單直搖頭：差不多掰了
一夜幾次才正常？最美博士曝「極限警訊」恐釀4下場
遭外交部抹黑　Bump嘆「受夠了」宣布詐騙解碼停更

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

蘋果禁Telegram推新動畫表情符號　堅稱是基於蘋果之下的設計

航空公司：台灣飛「柬埔寨班機」載客率持穩近7成

「美國第一夫人」COVID-19陽性確診　至少隔離5天

普丁檢討美國：拖延「烏克蘭戰爭」　還挑釁中國破壞地區穩定

日華懇會長古屋圭司擬訪台　預定晉見蔡總統

金融分析師赴柬埔寨慘被賣！詐騙手法曝光：受害富婆損失數千萬

養大繼子「爬上床」！65萬粉絲網紅與小15歲鮮肉結婚　今成二寶媽

高配對機率秘訣曝！交友APP「頭像放1物」吸引力狂飆　大小也有影響

海上活春宮！男女坐船「肉色交纏」猛晃　遊客圍觀激情片超嗨

日本保溫材工廠外洩1900公升濃硫酸！　河川恐遭汙染

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

51歲古天樂遭酸「臉僵成蠟像」　砸17.6億拍科幻片「票房差嘆氣」

喊加油邊吃補給站巧克力　網笑：還以為你在跑XD

蘋果禁Telegram推新動畫表情符號　堅稱是基於蘋果之下的設計

航空公司：台灣飛「柬埔寨班機」載客率持穩近7成

「美國第一夫人」COVID-19陽性確診　至少隔離5天

普丁檢討美國：拖延「烏克蘭戰爭」　還挑釁中國破壞地區穩定

日華懇會長古屋圭司擬訪台　預定晉見蔡總統

金融分析師赴柬埔寨慘被賣！詐騙手法曝光：受害富婆損失數千萬

養大繼子「爬上床」！65萬粉絲網紅與小15歲鮮肉結婚　今成二寶媽

高配對機率秘訣曝！交友APP「頭像放1物」吸引力狂飆　大小也有影響

海上活春宮！男女坐船「肉色交纏」猛晃　遊客圍觀激情片超嗨

日本保溫材工廠外洩1900公升濃硫酸！　河川恐遭汙染

卡達世足迎百萬球迷　監視器如天羅地網待命維安

10勝曾是一場夢「想爽的」　黃子鵬感謝隊友：太愛他們了

彰化「人蛇女首腦」被逮曝光！賣50台人赴柬埔寨　每賣一人抽10萬

怪物狀元威廉森也瘋火影忍者！曝超多NBA球星愛看動漫

蘋果禁Telegram推新動畫表情符號　堅稱是基於蘋果之下的設計

快訊／600萬東瀛戰神毀容了！閃郵務車撞計程車　車頭GT-R逃劫

寶齡「BA.5快篩」臨床ing、腎臟新藥分潤挹注　全年EPS可望破5元！

成晉火熱4安差點出老千　曾總認8局改記失誤「安打成分高」

福特限量推出1966台復古版Bronco！輪圈、車頂採牛津白塗裝更對味

視網膜反整詐騙電話！　逼問「喜歡香菜？九層塔？」對方崩潰

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

國際熱門新聞

柬埔寨正妹多？活人被宰酷刑畫面曝

女大生全裸墜樓！男同學爆認了推人

養大繼子「爬上床」　65萬粉絲網紅今成二寶媽

歐洲500年最大旱災！飢餓石重見天日

後院玩耍被咬　2歲娃反殺50公分長蛇

比柬埔寨更煉獄「KK園區」　主嫌抓到了

中國若鎖台　華爾街日報：將嚴重衝擊全球商業

寶物開箱買到連環殺手倉庫　打開全是碎屍

超勇老闆空手擒匪！比基尼妹美腿猛踹成焦點

只要39元！無印進軍超商「1神物」意外賣超好

任天堂總部火災　未上市遊戲母片傳燒毀

網友邀請遊泰！他突然清醒逃跑得救

日本也爆活體器官買賣　禁說來自窮人

輝瑞執行長、美國國防部長確診

更多熱門

相關新聞

菲駐美大使：台海若開戰　馬尼拉將與美國同盟

菲駐美大使：台海若開戰　馬尼拉將與美國同盟

菲律賓駐美大使羅慕德斯今天說，雖然菲美兩國存在共同防禦條約，美國若捲入台灣海峽爭端，馬尼拉不一定會被迫參與其中；但若爆發大規模戰爭，「我們將與美國同盟」。

美參議員馬基：美應助台抵抗脅迫　合作阻台海衝突

美參議員馬基：美應助台抵抗脅迫　合作阻台海衝突

緬北詐騙犯改造　齊喊：中國人不騙中國人

緬北詐騙犯改造　齊喊：中國人不騙中國人

美防長二度確診　已打4劑疫苗

美防長二度確診　已打4劑疫苗

英高官：中國行為極不當　恐創造新常態

英高官：中國行為極不當　恐創造新常態

關鍵字：

台灣中國美國美中台台美關係蕭美琴

讀者迴響

熱門新聞

直擊！桃機一早飛東南亞櫃檯人潮爆滿

24歲男成豬仔傳訊：不要來！疑器官遭摘遺體照僅頸以上

柬緬泰幕後首腦爆是「女藝人老公」！背景超黑

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

打工仍有接電話！她「族語問候兒子」　對方卻沉默了

閨蜜「員工旅遊到柬埔寨」　求救文消失！PTT炸鍋

快訊／陳若儀突PO「緊握林志穎手」病床照！

高雄監獄服刑！他9天醒來屁股都痛痛　看監視器畫面崩潰

老公被爆是柬埔寨詐騙黑手！「知名偶像劇女星」2特徵曝光

柬埔寨女婿怒嗆豬仔「垃圾無能」：家人快笑死

身障男遭拐柬埔寨「慘被割腎凌虐」！大失血丟棄路邊

柬埔寨最新詐騙　在台成立公司「員工旅遊帶去」

最後一家「古早傳說」熄燈！1500萬傢俱開放選購　連魚都可認養

網軍氾濫　蝦皮禁賣「帶風向」商品

逃出柬埔寨！IG網美84字爆反詐組織「拒救台人」真相

更多

最夯影音

更多
帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻
搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面