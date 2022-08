北京戰狼外交宣傳戰　蕭美琴「7天5專訪」爭取支持

▲駐美代表蕭美琴。(圖/記者李毓康攝)



文/中央社記者徐薇婷華盛頓15日專電

美國眾議院議長裴洛西本月初率團訪台,中國發動戰狼外交宣傳戰,企圖影響美國輿論。駐美代表蕭美琴7天密集接受5家美媒專訪,駁斥中國謬論,爭取國際支持。

中華人民共和國政府近來以美國政府第3號人物裴洛西(Nancy Pelosi)訪台為由,對台灣發動大規模文攻武嚇。

除了共軍在台灣周圍6個海空域進行實彈射擊軍事演習外,中國駐美大使秦剛也在美國發動宣傳戰,頻頻在推特(Twitter)發文,4日投書「華盛頓郵報」(The Washington Post),宣稱中國擁有台灣主權,指責裴洛西訪台「違背美國不與台灣發展官方關係的承諾」。

It’s never too late to learn the history and the law regarding the #Taiwan question, even on the weekend. https://t.co/P8CWrgRYbH pic.twitter.com/pPrcXueYcg

碰上中國外交「戰狼」,台灣「戰貓」蕭美琴積極應戰。駐美代表處表示,為向美國各界人士說明當前台海局勢,爭取國際輿論支持,蕭美琴在5日至11日短短7天內,就接受美國5家主流媒體專訪,說明台灣政府政策與立場,並駁斥中國對台主權謬論。

這包括哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)、美國公共電視台(PBS)、微軟國家廣播公司(MSNBC)、美國有線電視新聞網(CNN)及福斯新聞(Fox News)。

This is one of the interviews where I shared some Taiwan perspectives on the Chinese PLA military drills that are escalating tensions and disrupting stability in the region. PBS Newshour https://t.co/TeESGuensq