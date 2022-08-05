台灣駐法國代表：如果台灣「被中國拿下」　代表華文世界只能獨裁

▲台北駐法國代表吳志中，在裴洛西訪台後接受法國媒體的訪問。（圖／記者林敬旻攝）

記者林彥臣／綜合報導

裴洛西訪問台灣引發全球關注後，法國媒體也以「台灣駐法國大使」（ambassadeur de Taïwan en France）稱呼「台北駐法國代表」吳志中，並且請他在節目上談論，台灣在世界上的處境，吳志中也在節目上強調，如果台灣被中國拿下，就代表華文世界只能獨裁。粉絲專頁「以身嗜法。法國迷航的瞬間」也翻譯了整段訪談內容，引發台灣網友的熱議。

主持人提問表示，「您認為有一天中國會攻打台灣嗎？」

▲法國媒體相當關注中國是否會攻打台灣的議題。（圖／翻攝日本防衛省）



吳志中說，「我認為，如果真的有這麼一天，那就會是世界末日。所以我們必須一起面對。因為這個地區有美軍基地，中國軍演範圍也進入日本經濟領海，G7外長剛剛也宣稱中國政策是不負責、具威脅、不正當的。我重申，不要光問台灣人萬一發生戰爭要怎麼辦，因為那就是世界末日」。

主持人問，「您是說，如果中國攻台，就是新世界大戰嗎? 」。

吳志中說，「是的。光想想半導體，台積電就佔了全世界70%（編按：應為14奈米以上先進製程晶片）的產量，一旦戰爭，手機電腦汽車飛機之類都無法使用」。

▲裴洛西訪問台灣後，讓台灣引起全球關注。（圖／攝自AIT臉書）



主持人問，「拜登的言論對台灣而言是天大的保證了吧？從以前就一直模糊的美國政策，現在倒是非常清晰啊！」

吳志中說，「不只拜登，裴洛西女士也說她來台灣是為了向台灣關係法致意。43年前制定的台灣關係法還是美國的國內法。就現實層面而言，台灣確實很難取得國際地位，但台灣人還是願意相信民主國家之間的互助團結（solidarite）」。

吳志中強調，「如果台灣被中國拿下，代表華文世界只能有獨裁，而民主國家也為自己製造了一個處處掣肘的敵人。我重申，如果台海戰爭一開啟，將是世界末日」。

主持人問，「您覺得中國現在緊盯著烏克蘭戰事嗎？全世界都在關注烏克蘭，中國會不會覺得這是個攻打台灣大好良機？」

吳志中說：「如果烏克蘭沒有撐這麼久，也許習近平真的會有這種妄想。但是烏克蘭頑強抵抗，還有全世界的支持，好啦也許不是全部國家都支持，但仍然是大多數」。

主持人問，「所以對習近平是個考驗囉！」

吳志中說，「我覺得，習近平應該還是有動搖。尤其十月他要尋求連任，很多事情都不宜做決定。當然目前都還需要觀察，台灣也需要處理一下裴洛西訪台所造成的效應」。