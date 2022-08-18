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台美貿易協商談判正式啟動　11項議題公平對等協商

▲▼美國副貿易代表畢昂奇與行政院政務委員鄧振中今天宣布啟動台美21世紀貿易倡議。（圖／翻攝自United States Trade Representative推特）

▲經過2個多月的沙盤推演與準備，台美21世紀貿易倡議正式啟動。（圖／翻攝自United States Trade Representative推特）

記者陳家祥／台北報導

行政院經貿談判辦公室18日指出，台美雙方於今年6月1日啟動21世紀貿易倡議後，經由嚴謹準備過程及協商，雙方同意正式啟動台美貿易協商談判。行政院經貿談判辦公室表示，在準備過程中，雙方均展現高度企圖心，期盼盡速獲致具體成果，簽署貿易協定。

經貿辦指出，在未來之談判中，雙方將就貿易便捷化、良好法規實務、反貪腐、中小企業、農業、標準、數位貿易、勞動、環境、國營事業、非市場政策與作法等，11項議題為範圍進行談判，在公平、對等的基礎上協商。

行政院經貿談判辦公室表示，本項談判雖然不涉及關稅，但所涵蓋項目具有4個重要目標 : 1. 強化國家整體經濟實力，包括促進台美農產品貿易，協助中小企業拓展美國市場、強化我數位經濟能量，有利我國重視環境保護、勞工權益在國際間之形象。

2.強化台美雙方投資及貿易，增加國際投資台灣的信心，讓台灣有更多機會吸引美國甚至全球的資金和技術。3.強化台灣與各國制度化連結：台美貿易協定的簽署，不僅有助於我推動加入CPTPP，擴展國際空間，也可讓台灣有更多機會與各國加深制度化連結。4.強化市場經濟體制，雙方可共同合作，增強我國面對非市場政策及作為之的能力。

經貿辦說，台美雙方在本項協定中同意經由合作，對於婦女、弱勢及中小企業等族群提供協助，符合我國多元化（diversity）、機會平等（equality）及擴大包容（inclusiveness）等核心價值，彰顯目前國際間企業治理趨勢，例如環境保護（environment）、社會責任（social）及公司治理（governance）。

經貿辦指出，政府各相關單位在過去2個月來，已經進行過多次沙盤演練，依據國際趨勢，備妥各項方案面對本項談判。相信未來協定的簽署，將有助我國強化及深化與美國之經貿關係。

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