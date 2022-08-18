柬埔寨詐騙煉獄　行政院：立案373案待救援、39人已成功逃出

▲竹聯幫東堂新東會成員李振豪涉嫌跨境販賣台人到柬埔寨遭刑事局逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）



記者陳家祥／台北報導

台灣人赴柬埔寨淘金被詐騙，甚至傳出在當地碰上人口販運，凌虐、性侵、活摘器官等事件。對此，行政院發言人羅秉成18日說，透過4679人的家戶訪查，主動察覺要立案處理的有144人，加上先前3月到7月間的報案，「加總起來現在到昨天為止，大概有373案」，其中已有39人救援成功。他強調，在救援成功後，如機票、安置等問題，政府會協助處理；例如護照被扣留，外館也要用最簡便方法提供相關入境許可。

行政院18日召開例行院會，會後由發言人羅秉成主持記者會。針對近來的詐騙、人口販運問題，羅秉成說，人口販運在國際間，近年來一直存在，只是態樣、地方、方法會有改變，所以要非常注意犯罪態樣，這當然是國際所不容的犯罪。他表示，國內相關法制算完備，不管事人口販運防治法、防治會報、各部會通力協助，都在進行中。

羅秉成指出，比較特別地方有2個面向，人口販運問題大家看到，另外就是跟電信詐欺有關。有些人口販運是性剝削、勞力剝削；而在今年3月間有零星個案，還不是很多，但有密切注意跟掌握。7月間警政署有破獲組織幫派所犯的案件，當時的人數就大了起來，「報案也在7月有了轉折，往上攀升」。

「報案數量不斷在更新、調整正確性，警政署在這種情形下，政院用專案會議協調，救援、究責。」羅秉成表示，先掌握相關的報案被害人、潛在被害人，有些人到特定國家比如柬埔寨，就有認知是從事犯罪行為；有些人是被騙；有些人是雙重身分，從事犯罪行為誘騙人去，相對複雜。

而羅秉成也提到，受害國家不只台灣，周邊的馬來西亞、泰國等國，若是電信詐欺的受害國更多，包括美國都深受其害。周邊國家受害情形下有些作為，要尋求國際合作。柬埔寨跟台灣沒有邦交，也不可能有公權力去查緝他的犯罪組織，需要透過國際合作。

「我們政府在這裡面要扮演提供情資、跟國際國家合作。」羅秉成表示，現在國際合作在查緝這一端，就是在加強了解這些轉移陣地的犯罪集團；為了有所掌握，特別立專案請警政署透過相關資訊，做家戶的訪查，主要是主動掌握了解，因為不能只掌握報案的數量。

羅秉成說，透過家戶訪查方式，也一直在更新增加中，目前4679人的訪查裡，有查覺到有120多人，是有疑似情形需要立案調查，現在這幾天也不斷在做相關訪查。到目前為止，先把年齡層集中在20到45歲，到柬埔寨國家還沒回來的，因為原因很多，可能是就學、工作或其他事務，未必都是被迫滯留。

「在這訪查過程，主動發現到目前為止有144人新立案，加上先前3月到7月間的報案，加總起來現在到昨天為止，大概有373案。」羅秉成進一步指出，透過4679人的家戶訪查，主動察覺要立案處理的有144人，再加上原先的報案，總共是373人，這些都要逐案了解尋求解決之道，由於柬埔寨沒有邦交，因此要透過跟民間團體、在地台商合作等，外館在人力上的添加、經費挹注，政府都會盡力做到。

羅秉成提到，特別是救援成功後如何返國，如機票、安置等，政府也都會協助處理；例如護照被扣留，外館也要用最簡便方法提供相關入境許可。

另外，羅秉成也補充，透過公私協力，373人裡救援成功的有39人，這部分還有很多要去了解他的困難，如何透過資訊掌握、國際合作去救援，是當下要努力的，籲請國人同胞對事情的關注，對被害人不要有所歧視，因為這些被害人有自己的狀況跟問題，在國外因人口販運遭害，政府都有責任救援。