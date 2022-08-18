　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柬埔寨詐騙煉獄　行政院：立案373案待救援、39人已成功逃出

▲竹聯幫東堂新東會成員李振豪涉嫌▲竹聯幫東堂新東會成員李振豪涉嫌跨境販賣台人到柬埔寨遭刑事局逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）跨境販賣台人到柬埔寨遭刑事局逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲竹聯幫東堂新東會成員李振豪涉嫌跨境販賣台人到柬埔寨遭刑事局逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣人赴柬埔寨淘金被詐騙，甚至傳出在當地碰上人口販運，凌虐、性侵、活摘器官等事件。對此，行政院發言人羅秉成18日說，透過4679人的家戶訪查，主動察覺要立案處理的有144人，加上先前3月到7月間的報案，「加總起來現在到昨天為止，大概有373案」，其中已有39人救援成功。他強調，在救援成功後，如機票、安置等問題，政府會協助處理；例如護照被扣留，外館也要用最簡便方法提供相關入境許可。

行政院18日召開例行院會，會後由發言人羅秉成主持記者會。針對近來的詐騙、人口販運問題，羅秉成說，人口販運在國際間，近年來一直存在，只是態樣、地方、方法會有改變，所以要非常注意犯罪態樣，這當然是國際所不容的犯罪。他表示，國內相關法制算完備，不管事人口販運防治法、防治會報、各部會通力協助，都在進行中。

羅秉成指出，比較特別地方有2個面向，人口販運問題大家看到，另外就是跟電信詐欺有關。有些人口販運是性剝削、勞力剝削；而在今年3月間有零星個案，還不是很多，但有密切注意跟掌握。7月間警政署有破獲組織幫派所犯的案件，當時的人數就大了起來，「報案也在7月有了轉折，往上攀升」。

「報案數量不斷在更新、調整正確性，警政署在這種情形下，政院用專案會議協調，救援、究責。」羅秉成表示，先掌握相關的報案被害人、潛在被害人，有些人到特定國家比如柬埔寨，就有認知是從事犯罪行為；有些人是被騙；有些人是雙重身分，從事犯罪行為誘騙人去，相對複雜。

而羅秉成也提到，受害國家不只台灣，周邊的馬來西亞、泰國等國，若是電信詐欺的受害國更多，包括美國都深受其害。周邊國家受害情形下有些作為，要尋求國際合作。柬埔寨跟台灣沒有邦交，也不可能有公權力去查緝他的犯罪組織，需要透過國際合作。

「我們政府在這裡面要扮演提供情資、跟國際國家合作。」羅秉成表示，現在國際合作在查緝這一端，就是在加強了解這些轉移陣地的犯罪集團；為了有所掌握，特別立專案請警政署透過相關資訊，做家戶的訪查，主要是主動掌握了解，因為不能只掌握報案的數量。

羅秉成說，透過家戶訪查方式，也一直在更新增加中，目前4679人的訪查裡，有查覺到有120多人，是有疑似情形需要立案調查，現在這幾天也不斷在做相關訪查。到目前為止，先把年齡層集中在20到45歲，到柬埔寨國家還沒回來的，因為原因很多，可能是就學、工作或其他事務，未必都是被迫滯留。

「在這訪查過程，主動發現到目前為止有144人新立案，加上先前3月到7月間的報案，加總起來現在到昨天為止，大概有373案。」羅秉成進一步指出，透過4679人的家戶訪查，主動察覺要立案處理的有144人，再加上原先的報案，總共是373人，這些都要逐案了解尋求解決之道，由於柬埔寨沒有邦交，因此要透過跟民間團體、在地台商合作等，外館在人力上的添加、經費挹注，政府都會盡力做到。

羅秉成提到，特別是救援成功後如何返國，如機票、安置等，政府也都會協助處理；例如護照被扣留，外館也要用最簡便方法提供相關入境許可。

另外，羅秉成也補充，透過公私協力，373人裡救援成功的有39人，這部分還有很多要去了解他的困難，如何透過資訊掌握、國際合作去救援，是當下要努力的，籲請國人同胞對事情的關注，對被害人不要有所歧視，因為這些被害人有自己的狀況跟問題，在國外因人口販運遭害，政府都有責任救援。

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►用「鮮食肉片」寵愛狗狗！10包599元太划算

ET快訊
裝潢工提問遭嗆「照做就對了」 ！笑揭奇葩成品照：設計師BBQ
快訊／航警局指藍委阻撓偵辦柬埔寨案　吳斯懷7點聲明反批
史上最晚警報？「對流爆發」颱風雛形誕生　預報曝：台灣在射程
他曝九合一大選決戰關鍵：藍綠拚六都過半　民眾黨一縣市最有機會
藍委救人返台被騙過程曝！瞞家人台中做保全　另一同學下落不明
艾成母昔「親筆信曝光」　挺身為王瞳擋槍
H奶女友解開浴巾「傻見水母狂漂」　男友尷尬笑
減肥不吃油傷身　營養師強推「9種好脂肪食物」激瘦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「航警局未說過要帶人去偵查」　洪孟楷：民進黨帶風向真噁心

林佳龍、卓冠廷鶯歌說明會號召千人　16里長到場挺「換人做做看」

航警局指藍委阻撓偵辦柬埔寨案　吳斯懷7點聲明反批：現場搶人拉績效？

他曝九合一大選決戰關鍵：藍綠拚六都過半　民眾黨一縣市最有機會

趙少康盼兩岸保持交流　「擋武統的效果比幾千億國防預算有用」

蔡英文讚海軍守護海疆安全　「沉著應對、展現毫不退縮的勇氣」

F-16V夜間緊急升空、天弓三型飛彈操演　國軍「秀肌肉」展衛國實力

王世堅批藍白拿柬埔寨詐騙做文章　「非常不道德、非常可惡」

人口外流影響！年底選戰台北、高雄議員總席次減少　竹縣增加1席

「兩岸共打」救受困柬台人？陸委會：持續透過協議合作

艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面

王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

16日「心情不好」找王瞳談心　艾成墜7樓亡！親友認屍慟

艾成蘆洲捷運共構大樓墜樓！　未送醫「當場死亡」

王瞳悲帶2人愛犬做筆錄　赴板殯見艾成最後一面

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

藏屍男把媽遺體塞冰箱　喊非喪心病狂：是真沒錢

海底撈比愛心店員會回？ 正妹狂被忽略下秒神反轉

「航警局未說過要帶人去偵查」　洪孟楷：民進黨帶風向真噁心

林佳龍、卓冠廷鶯歌說明會號召千人　16里長到場挺「換人做做看」

航警局指藍委阻撓偵辦柬埔寨案　吳斯懷7點聲明反批：現場搶人拉績效？

他曝九合一大選決戰關鍵：藍綠拚六都過半　民眾黨一縣市最有機會

趙少康盼兩岸保持交流　「擋武統的效果比幾千億國防預算有用」

蔡英文讚海軍守護海疆安全　「沉著應對、展現毫不退縮的勇氣」

F-16V夜間緊急升空、天弓三型飛彈操演　國軍「秀肌肉」展衛國實力

王世堅批藍白拿柬埔寨詐騙做文章　「非常不道德、非常可惡」

人口外流影響！年底選戰台北、高雄議員總席次減少　竹縣增加1席

「兩岸共打」救受困柬台人？陸委會：持續透過協議合作

緯謙打造「SaaS雲平台」推雲端服務新生態　共譜智造新未來

Brabus「smart #1性能版」正式推出！導入進氣孔、擁專屬紅色套件

工研院「南台灣零碳特展」秀出逾20項妙招　拚2050淨零排放！

郭郁政扛王牌言之過早　葉總：要像潘威倫一樣

詐騙集團「想幫員工減肥」！力邀減重團隊到柬埔寨　他回4字網笑翻

華裔百大DJ來台灣了！　接棒具俊曄衝夜店演出

「航警局未說過要帶人去偵查」　洪孟楷：民進黨帶風向真噁心

林立4安猛打賞　悍將、桃猿苦戰5小時2比2和局收場

不讓球員太累？　NBA新賽季各隊遠行里程數創史上新低

林佳龍、卓冠廷鶯歌說明會號召千人　16里長到場挺「換人做做看」

新竹縣政議題調查

身為新竹縣民，您對新竹縣政有什麼想法？《ETtoday新聞雲》邀請您一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！填答完成者將有機會獲得全家100元禮物卡乙張，同時您所填答的意見僅供整體分析使用，不會外流，..

紅髮妹穿內褲墜樓「腳插入天窗」　坐車頂狂揉臀「已無法站立！」

政治熱門新聞

3藍委送被害人抵台　警疑「搶人」

快訊／女兒病情生變余天趕赴醫院　臨時缺席林佳龍選戰記者會

「全台最辣女里長」爆乳照瘋傳！真實身分曝

大數據預測九合一「國民黨拿17縣市」　六都有2都將變天

快訊／柬埔寨救援成功！3國民黨立委傳今護送被害人返台

十大「正妹參選人」一次看　最高顏值里長陳紫渝竟沒上榜

王浩宇談柬埔寨實話連發　「Ｘ！只有我敢說」

LIVE／柬埔寨救援成功　3藍委護送被害人抵達桃機

陳建仁入黨是蔡英文為2024布局？　陳水扁秒答：不然他吃飽換餓？

快訊／柬埔寨返台青年：不聽話就被毆打電擊、關禁閉

陳建仁「月領30萬」輔選到處跑　她曬行事曆：不用上班？

林智堅論文門第2關　中華大學：本周無法公布

衝柬埔寨救人成功！　國民黨罕見被推爆

快訊／繼續選仍選得上？　林智堅首揭退選心路歷程

更多熱門

相關新聞

政府跨國救人靠舉牌？ 善用「洗防基金」結合民間救援

政府跨國救人靠舉牌？ 善用「洗防基金」結合民間救援

目前「毒防基金」管理嚴格，各項年度計畫預算都必須經由17位各界專家委員審查，核銷上也由各機關會計單位嚴格把關，根本無上下其手之可能，不若早期若干外圍基金會或外掛基金，逸脫立法院審議或審計部監督。「洗防基金」只要循此模式運作，並非難以執行。

柬埔寨夜店曝光「一排妹子詭異1舉動」　台人喊很安全

柬埔寨夜店曝光「一排妹子詭異1舉動」　台人喊很安全

蕭美琴批中共軍演如「校園霸凌」　蘇貞昌讚：把握機會為台發聲

蕭美琴批中共軍演如「校園霸凌」　蘇貞昌讚：把握機會為台發聲

衝柬埔寨救人成功！　國民黨罕見被推爆

衝柬埔寨救人成功！　國民黨罕見被推爆

再抄「販豬」集團！4人已被賣到柬埔寨

再抄「販豬」集團！4人已被賣到柬埔寨

關鍵字：

柬埔寨詐騙蘇貞昌

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺虛弱用手勢比「讓我走」！余天痛哭：我怎麼捨得

艾成憂鬱到發瘋「真正原因曝光」！

即／艾成死因曝！王瞳揭丈夫失控原因

直擊！今早「名人帶團」20多人飛柬埔寨原因曝

艾成墜樓扶手凹、地磚破　王瞳恐面臨求償修復

王瞳「整天沒進食」狀態憔悴！Lulu半夜發聲

才2天就外流！閃亮亮含淚問「為甚麼？」　網超心疼

22歲男赴柬遺照剩頭　疑當詐團幹部PO文炫富

余苑綺大姊悲痛證實「她目前無意識」！

台鐵惡霸男帶兒子佔位　嗆列車長「你惹不起」

女兒在南科工作　被騙去柬埔寨「失聯6個月」

王瞳開口了　教友曝艾成夫妻婚後互動

余天接電話「哭著上車」！余苑綺病況不佳

閨蜜洗完澡「下面被看光」　鄰居報警！本尊曝經過

艾成剛去世！維基百科「死因」被改4字

更多

最夯影音

更多
艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面

艾成墜樓亡...王瞳悲帶愛犬做筆錄　赴板殯見最後一面
王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

王瞳見艾成最後一面「非常虛脫」　遭苛責「怎沒幫幫他」...臉書急關閉

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

艾成欠債500萬血壓突飆高　抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

藝人艾成蘆洲站共構大樓墜樓　當場死亡未送醫

16日「心情不好」找王瞳談心　艾成墜7樓亡！親友認屍慟

16日「心情不好」找王瞳談心　艾成墜7樓亡！親友認屍慟

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面