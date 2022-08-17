　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曾銘宗批吳釗燮只會打嘴砲　「應學學國民黨營救在柬埔寨國人」

▲國民黨團召開「營救困柬國人 請政府拿出辦法!」記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

▲國民黨團「營救困柬國人 請政府拿出辦法！」記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

國人被高薪工作誘惑，受騙至柬埔寨等國後遭人蛇集團凌虐、性侵，甚至活摘器官，近期受到社會關注。國民黨立法院黨團總召曾銘宗17日召開記者會，表示國民黨做出具體作為，在營救國人，而外交部長吳釗燮只會喊口號、打嘴砲，希望吳釗燮學學國民黨。曾銘宗也喊話外交部拿出舉體辦法來營救國人，「一個人都不能少」。

曾銘宗17日上午召開「營救困柬國人 請政府拿出辦法！」記者會，表示國民黨團15日第一場記者會，質疑政府新南向政策績效，也譴責政府罔顧生命，只顧選舉，但外交部當晚發新聞稿，說國民黨團的說法，外交部不能接受。

曾銘宗繼續說，外交部不能接受沒關係，但外交部比我們還清楚，現在在柬埔寨的國人超過兩千人，請外交部不要打嘴砲、只會發新聞稿、只有在外交部網站提供相關資訊，請拿出舉體辦法，透過其他國家的關係、民間的關係，趕快把國人營救出來，一個人都不能少。

媒體詢問，我國跟大多數東南亞國家都沒有直接溝通管道，要靠胡志明市的駐外單位，但事發到現在，外館跨部會小組只有六個人，其中一人還累倒，吳釗燮是不是只有在罵對岸，到底實際做了什麼？

曾銘宗回應，「沒有錯」，吳釗燮只會喊口號、打嘴砲，還發新聞稿譴責國民黨，但國民黨做出具體作為，包括三位立委現在就在柬埔寨，去看當地情況如何，還出手營救，希望吳釗燮學學國民黨，不要打嘴砲。

曾銘宗重申，兩千多位國人現在在柬埔寨，他們的家人非常焦急，希望吳釗燮能同感受，趕快出手協救。

►「海洋拉娜平替版」2入特價919元！網友大推超好用

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
22男赴柬被迫找交替！他喊「不要來」秒成屍　疑被摘器官慘死
快訊／艾成身亡！王瞳見最後一面哭到虛脫　大馬父母急飛台
快訊／雷雨轟台中水淹民宅！28里二級警戒　水桶、掃斗出動了
她曝艾成生前2願望「圓夢了」　不捨悲嘆
高屏原鄉驚爆「整批被騙走」　20歲女求4萬美金贖人：否則割器
快訊／王瞳雙腳無力走出相驗室！狀況曝：非常虛脫
艾成身亡！戰友林吟蔚淚喊：好哥哥　「冠軍獎金分大家」揭暖舉
海上「長出一顆熱帶擾動」　今晚明晨降雨熱區出爐
快訊／南投大雨「驚見黃泥浪」！多車拋錨　家長載童受困

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

張善政自稱土地公卻批對手「妖魔鬼怪」　鄭運鵬：感覺遇到壞厝邊

快訊／今21架次共機擾台　5架逾越海峽中線

藍白合？民眾黨小雞入列戰鬥藍　趙少康：團結前進贏下2022！

陳時中提大巨蛋公開透明　蔣萬安嗆「笑話」：先公開3＋11會議記錄

快訊／確定了！黃珊珊8月28日請辭　柯文哲證實：9月剩下1名副市長

鄭運鵬獲民進黨提名　張善政譏：走了個抄襲的、來個挺抄襲的！

屢傳國人赴柬埔寨遭詐騙　張其祿：新南向花了250億卻未見實質進展

陳時中喊公布大巨蛋檔案　蘇煥智：內政部先公開會議紀錄

林佳龍批侯友宜性格「巡田水」　江怡臻：瞧不起基層滿滿歧視

台水果銷美比去年同期少百萬美元　蔡壁如：萊豬進了卻出不去國際

周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！

不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

桃機飛東南亞人潮爆滿　警嘆：能救一個是一個

海底撈比愛心店員會回？ 正妹狂被忽略下秒神反轉

男10多年未彈奏《卡農》　遇舊琴不看譜彈完整首！

喊加油邊吃補給站巧克力　網笑：還以為你在跑XD

「同志天菜」祖雄認了熱戀烏克蘭正妹！ 羞揭與女友佳娜「原先關係」

張善政自稱土地公卻批對手「妖魔鬼怪」　鄭運鵬：感覺遇到壞厝邊

快訊／今21架次共機擾台　5架逾越海峽中線

藍白合？民眾黨小雞入列戰鬥藍　趙少康：團結前進贏下2022！

陳時中提大巨蛋公開透明　蔣萬安嗆「笑話」：先公開3＋11會議記錄

快訊／確定了！黃珊珊8月28日請辭　柯文哲證實：9月剩下1名副市長

鄭運鵬獲民進黨提名　張善政譏：走了個抄襲的、來個挺抄襲的！

屢傳國人赴柬埔寨遭詐騙　張其祿：新南向花了250億卻未見實質進展

陳時中喊公布大巨蛋檔案　蘇煥智：內政部先公開會議紀錄

林佳龍批侯友宜性格「巡田水」　江怡臻：瞧不起基層滿滿歧視

台水果銷美比去年同期少百萬美元　蔡壁如：萊豬進了卻出不去國際

斗六雨勢不斷　龍象大戰確定延期開打

張善政自稱土地公卻批對手「妖魔鬼怪」　鄭運鵬：感覺遇到壞厝邊

22男赴柬被迫找交替！他喊「不要來」秒成屍　疑被摘器官慘死

美稱將在台海標準化海空行動　陸外交部：玩火者絕對沒好下場

快訊／台啤隊史首名UBA外籍生　野獸派前鋒蓋比加盟

陳俊秀強勁飛球讓總仔都嗨了　牆前接殺好可惜

辣網紅「陰唇刺青」30秒痛苦片曝！她髒話連飆　下體腫脹禁慾1個月

王瞳見艾成最後一面哭到虛脫...大馬父母急飛台　後事採基督教儀式

快訊／雷雨轟台中水淹民宅！28里二級警戒　水桶、掃斗出動了

東奧組委會前理事高橋治之涉收賄5100萬　被認有重嫌今遭逮捕

新竹縣政議題調查

身為新竹縣民，您對新竹縣政有什麼想法？《ETtoday新聞雲》邀請您一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！填答完成者將有機會獲得全家100元禮物卡乙張，同時您所填答的意見僅供整體分析使用，不會外流，..

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

政治熱門新聞

于北辰被笑又發火了　「陸軍司令部居然出來打臉我？」

張善政公布競選團隊陣容　他一看名單直搖頭：差不多掰了

快訊／黃國昌控林為洲一個月內「炒地皮賺1.2億」

快訊／陳時中拋大巨蛋解方　3態度曝光

網紅Bump營救遭詐豬仔控政府刁難　外交部還原過程

柬埔寨案「一頭羊可剝兩層皮」　揭詐騙布局：神也是他、鬼也是他

選柬緬騙台人　他曝內幕：壞蛋很精明

快訊／黃國昌點名炒地皮賺1.2億　林為洲喊告

戰神出手！黃國昌爆國民黨政要炒地皮　18天賺上億還沒財產申報

王浩宇談柬埔寨實話連發　「Ｘ！只有我敢說」

呂秀蓮：全球關切台灣　國安局長竟成風暴中心

蔡英文推護國神山入火坑？　他揭《晶片法》如何「肢解台積電」

黃28日請辭　柯證實9月剩1副市長

艾成墜樓亡　韓國瑜發聲了

更多熱門

相關新聞

中央稱僅120人失聯　柯：死了就算了？

中央稱僅120人失聯　柯：死了就算了？

近日柬埔寨跨國詐騙頻傳，外界質疑中央處置與應變太慢，外傳超過4000名台人赴柬埔寨失聯，但行政院長蘇貞昌、刑事局皆澄清，僅120人失聯。對此，台北市長柯文哲17日再度批評，到底有無將人命當人命？意思是120人死了就算了嗎？

才上飛機就被賣！一查身分「是自己人拐騙」

才上飛機就被賣！一查身分「是自己人拐騙」

陳時中不信蔣萬安稱4千人在柬埔寨「失蹤」　「若是就是國際大事」

陳時中不信蔣萬安稱4千人在柬埔寨「失蹤」　「若是就是國際大事」

人蛇女首腦關押「雙蛇同房」！與酒店蛇蠍女當室友

人蛇女首腦關押「雙蛇同房」！與酒店蛇蠍女當室友

一到柬埔寨見「VVIP神秘代號」舉牌接機！

一到柬埔寨見「VVIP神秘代號」舉牌接機！

關鍵字：

柬埔寨國民黨曾銘宗吳釗燮

讀者迴響

熱門新聞

快訊／艾成蘆洲捷運站墜樓！　當場死亡

心情不好找老婆聊了一夜！王瞳踏出家門艾成墜樓亡

國中妹脫口「阿嬤躲在冰箱」驚見遺體

27歲女搭大怒神「頭暈嘔吐」亡　母淚崩看她手垂落

艾成墜樓身亡！生前出現詭異舉動　教友目睹全程嚇傻

2年輕男堅持赴柬　家人：讓他們歷練

艾成3天前才直播開唱！生前最後發文感嘆

上銬外送員跪地畫面曝！堅持最後一單沒送

目睹艾成墜樓滿地血！超商店員「驚恐狂抓手」

艾成曾認中邪40天「狂吼自殘上下晃」影片曝！

快訊／李明依伴王瞳奔蘆洲分局　筆錄前先在門口禱告

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

即／艾成墜7樓亡！王瞳悲帶2人愛犬做筆錄

艾成墜樓亡！曾緊抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

即／艾成墜樓身亡！妻子王瞳宜蘭趕回蘆洲中

更多

最夯影音

更多
周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！

周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！
不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面