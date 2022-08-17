曾銘宗批吳釗燮只會打嘴砲　「應學學國民黨營救在柬埔寨國人」

▲國民黨團「營救困柬國人 請政府拿出辦法！」記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

國人被高薪工作誘惑，受騙至柬埔寨等國後遭人蛇集團凌虐、性侵，甚至活摘器官，近期受到社會關注。國民黨立法院黨團總召曾銘宗17日召開記者會，表示國民黨做出具體作為，在營救國人，而外交部長吳釗燮只會喊口號、打嘴砲，希望吳釗燮學學國民黨。曾銘宗也喊話外交部拿出舉體辦法來營救國人，「一個人都不能少」。

曾銘宗17日上午召開「營救困柬國人 請政府拿出辦法！」記者會，表示國民黨團15日第一場記者會，質疑政府新南向政策績效，也譴責政府罔顧生命，只顧選舉，但外交部當晚發新聞稿，說國民黨團的說法，外交部不能接受。

曾銘宗繼續說，外交部不能接受沒關係，但外交部比我們還清楚，現在在柬埔寨的國人超過兩千人，請外交部不要打嘴砲、只會發新聞稿、只有在外交部網站提供相關資訊，請拿出舉體辦法，透過其他國家的關係、民間的關係，趕快把國人營救出來，一個人都不能少。

媒體詢問，我國跟大多數東南亞國家都沒有直接溝通管道，要靠胡志明市的駐外單位，但事發到現在，外館跨部會小組只有六個人，其中一人還累倒，吳釗燮是不是只有在罵對岸，到底實際做了什麼？

曾銘宗回應，「沒有錯」，吳釗燮只會喊口號、打嘴砲，還發新聞稿譴責國民黨，但國民黨做出具體作為，包括三位立委現在就在柬埔寨，去看當地情況如何，還出手營救，希望吳釗燮學學國民黨，不要打嘴砲。

曾銘宗重申，兩千多位國人現在在柬埔寨，他們的家人非常焦急，希望吳釗燮能同感受，趕快出手協救。