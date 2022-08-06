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快訊／蔡英文：27位駐外大使向國際發聲　傳達台灣捍衛民主自由

記者柯沛辰／綜合報導

解放軍持續在台海周邊軍演，引發國際關注。對此，總統蔡英文6日晚間再次重申，中國持續造成台海及區域威脅，但國軍在第一線守護國家安全，我外交團隊、27位駐外大使也在世界各地持續向國際主流媒體發聲，表達捍衛民主自由的決心。

▲▼總統蔡英文。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文。（圖／總統府）

總統蔡英文臉書全文如下：

面對中國持續在台海周邊軍演，持續造成台海及區域威脅的不負責任做法，不只我們的國軍弟兄姊妹在第一線守護國家安全；我們在世界各地的外交團隊，也在第一線，向國際表達台灣捍衛主權、堅守民主自由的決心。

外交部長 #吳釗燮：台灣有意志保衞家園，也積極強化自我防衛能力，希望相關國家提供台灣防禦性武器裝備，並且堅定支持台灣，避免中國誤判情勢，而造成威權國家更為挑釁冒進。

駐美大使 蕭美琴 Bi-khim Hsiao：我們不想要戰爭，我們想要和平，我們將盡我們所能來緩和局勢，但我們不會放棄我們的自由！

駐日大使 謝長廷：中國愈施壓，世界就愈關心台灣，相信將有更多世人了解、並支持台灣。

駐法大使 #吳志中：如果台灣被中國拿下，代表華文世界只能有獨裁，而民主國家也為自己製造了一個處處掣肘的敵人。

駐德大使 #謝志偉：自由民主台灣若被專制獨裁中國控制，半導體供應鏈就會被中國作為勒索自由世界的武器。

駐歐盟兼駐比利時大使 #蔡明彥：台灣將持續強化自我防衛能力及經濟韌性，堅定維護主權與安全，同時也會與理念相近國家加強合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序。

我們已經有27位駐外大使，在第一時間向世界各國主流媒體發聲，向國際社會傳達台灣堅定的立場。

我要感謝所有第一線的外交官，在國際舞台上為台灣奮戰，也讓更多國際朋友了解，台灣是維護台海及區域和平、堅守民主自由防線的良善力量。

我也希望，在全世界各地的台灣人，團結一致、共同發聲，讓國際社會更支持民主台灣，讓台灣和全球民主夥伴，共同維護區域的和平穩定。

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