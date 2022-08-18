遊湖捲進遊艇螺旋槳！　女被夫拉上岸發現「雙腿當場絞斷」崩潰

▲女被救上岸時發現自己失去雙腿。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國芝加哥34歲女子巴托奇(Lana Batochir)上周到密西根湖遊玩，8人一起搭乘小船時，突然被附近一輛遊艇撞到，她當場被對方的螺旋槳擊中，差點淹死在水中，被拉上岸時發現自己雙腿都慘被絞斷，被迫截肢。

事件13日發生在密西根湖熱門觀光景點Playpen，身為二寶媽的巴托奇表示，由於附近遊艇引擎出問題，船長倒船時瞬間撞上他們的小船，「一切都發生得太快，幾秒鐘時間我們就被拖到對方快艇下，螺旋槳擊中了我，經歷了難以想像的劇痛，當下以為我會死」。

不會游泳的巴托奇落水後差點溺水，幸好丈夫幫忙把她救出，然而她回到岸上才發現自己雙腿慘被螺旋槳絞斷。警方抵達現場時，除了巴托奇身受重傷，還有另外一名女子雙臂也被螺旋槳絞傷，全身是血。

巴托奇後來被送到醫院接受截肢手術，之後將裝上義肢重新學習走路，目前仍在醫院接受治療，由於她沒有醫療保險，所以在GoFundMe網站上開啟募款，堅強表示她不會被這件事情擊倒，希望大家能幫助她度過難關。目前募款活動已成功獲得美元105,476元（約台幣316萬元）善款。