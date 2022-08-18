停樹下離開半小時！3歲兒獨留車上熱死　父返回崩潰：我有開窗

▲爸爸領回兒子屍體時崩潰。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

土耳其34歲父親馬拉哈吉(Sifeddin Malahaji)去和兄弟聚會時，由於3歲兒子巴德爾(Badr Alddin Malahafji)在車上睡著，不忍心叫醒對方的他便把人獨自留在車上，沒想到返回時發現兒子因為高溫昏迷，送醫被宣告已經死亡，讓他崩潰無法接受。

馬拉哈吉18日去探望兄弟時，由於兒子巴德爾邊哭邊追著他要一起去，他只好帶著對方一同前往，然而抵達時發現對方在車上睡著，「我把車停在樹蔭下，也有把窗戶稍微打開一點，我只是不想吵醒他」，沒想到半小時返回後發現人昏迷不醒。

馬拉哈吉與妻子後來被警方帶回警局，在法醫鑑定結果出爐後獲釋，雖然馬拉哈吉有稍微打開窗戶，不過當天氣溫高達37度，使得男童還是不幸被高溫熱死，而當他領回兒子屍體時更是悲痛到不能自已，希望不要再有類似案件發生在任何人身上。