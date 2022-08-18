川普想赴日參加安倍國葬！　日經：要看拜登點不點頭

▲與日本前首相安倍晉三（左）關係友好的美國前總統川普（右），有意參加安倍的國葬，不過能否成行還得看美國現任總統拜登點頭與否。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

日本前首相安倍晉三的國葬儀式將於9月27日，在東京北之丸公園的日本武道館舉行，政府也廣邀所有與日友好的國家政要出席。日媒透露，曾在任內與安倍多次互動的美國前總統川普，也表示有意參加葬禮，但由於日本外務省此次並未邀請特定個人，因此川普能否出席儀式，一切得看現任總統拜登的安排。

據《日經新聞》報導，日本外務省日前公開安倍將於下月舉行的國葬儀式詳情，同時邀請全球195個國家、4個地區以及80個國際組織的領導人出席，屆時預計將有約6000名國際政要到場。目前，德國前總理梅克爾（Angela Merkel）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、南韓總理韓德洙等都已確認出席。

美國方面，白宮日前確認將派出副總統賀錦麗（Kamala Harris）以特使身份參加安倍的國葬，而前總統歐巴馬（Barack Obama）也將一同前往。此外，在任內與安倍關係友好的前總統川普也表示有興趣參加，但由於日本外務省此次未邀請特定個人，因此川普能否如願赴日，還得看現任總統拜登同意與否。

美媒《布萊巴特新聞網》此前曾指出，川普在擔任總統期間，與當時也是日相的安倍建立了良好關係。他們曾互通電話數十次、多次互訪，同時也是對方的高爾夫球友。川普在2016年勝選時，安倍也是首批祝賀川普勝利的外國領導人之一。