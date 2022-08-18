美亞太助卿：北京恐對台施壓數月　美軍將持續穿越台海

▲美國飛彈驅逐艦米利厄斯號曾於去年通過台灣海峽。（示意圖／美軍第七艦隊官網）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）17日表示，中國施壓台灣的行為可能造成誤判，將持續對台進行施壓，北京政府的言行嚴重破壞穩定，危及和平，美方將持續執行例行性海上任務，穿越台灣海峽。

路透報導，中國8月在台灣周邊海域進行軍事演習，以表達對美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的強烈不滿。對此康達認為，裴洛西訪台的行程符合美方的一中政策，並非史無前例，中國利用裴洛西台灣行作為改變現狀的藉口，危及和平。

「這些行動是中華人民共和國對台加大施壓的一環」，康達補充說明，中方的相關行動預計未來數周、數個月仍會持續，「這次行動的目標很明顯，就是恐嚇脅迫台灣」。

康達指出，美國已向中國明確表明，美國對台政策始終如一，包括美國的一中政策以及不支持台灣正式獨立，「（美方）政策沒有改變，改變的是北京日益增強的脅迫，中方言行嚴重破壞穩定，冒著誤判的風險，威脅台灣海峽和平與穩定」。

康達表示，美國在每一次對話都向中方傳達訊息，也就是不尋求、也不會挑起危機，華府與北京政府的溝通渠道仍舊開放，美方將持續執行例行性海上任務，穿越台灣海峽，「美方將依據一貫政策支持台灣，將冷靜堅決維護和平與穩定，負責任地、穩步地、堅決地行動」。

▼ 美國國務院亞太助卿康達。（圖／達志影像／美聯社）