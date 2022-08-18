台美正式展開21世紀貿易談判　首輪將於今秋登場

▲美台將於今秋正式展開貿易談判。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美中關係因台海情勢緊張之際，美國貿易代表署（USTR）於當地時間17日宣布，美國與台灣就「台美21世紀貿易倡議」的談判授權（negotiating mandate）達成共識，估計今年初秋將展開第一輪貿易談判。

綜合路透、彭博等外媒報導，美國與台灣同意就一項雙邊貿易倡議正式啟動談判，雙方希望能達成「有經濟意義結果」的協議，以深化在數位貿易、農業貿易、反貪腐標準、監管落實與貿易便利化等一系列議題上的關係。

美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）聲明，今日與台灣在美國在台協會（AIT）和駐美台北經濟文化代表處（TECRO）架構下啟動談判，將深化雙邊貿易投資關係、推動基於共同價值的貿易優先事項，並促進雙方勞工企業創新和具包容性的經濟成長。

畢昂奇表示，「我們計畫將制定一項雄心勃勃的時程表，在談判授權中的11個貿易領域達成高標準承諾和有意義的成果，將有助於建立一個更公平、更繁榮與更具彈性的21世紀經濟。」

駐美代表蕭美琴在美方公布消息後也推文表示，台美貿易夥伴關係正向前邁出一大步，開啟貿易新篇章，我方歡迎這項聲明，台灣已經準備好開始了。

彭博分析稱，台美啟動貿易倡議談判，可能加劇與中國大陸之間原本就已高度緊張的關係。

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