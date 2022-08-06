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86歲退伍軍醫日照中心當志工　縣府推薦全國好人好事代表

▲86歲的蔣仁官，年輕時隨部隊來台擔任軍醫，退伍後於水北村開業懸壺濟世，雖已高齡但還在日間照顧中心擔任志工，熱誠為社會無私貢獻，將以縣府名義推薦參加全國好人好事代表遴選。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲86歲的蔣仁官，年輕時隨部隊來台擔任軍醫，退伍後於水北村開業懸壺濟世，雖已高齡但還在日間照顧中心擔任志工，熱誠為社會無私貢獻，將以縣府名義推薦參加全國好人好事代表遴選。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣111年度模範父親、地表最幸虎爸比，以及好人好事代表表揚大會於今（6）日舉行，由縣長張麗善頒獎表揚。張麗善表示，每一位獲獎者不僅年輕時辛勤工作、不畏艱苦的環境為家庭犧牲奉獻，並重視子女品德教育，此外，更熱心公益、敦親睦鄰、回饋社會不遺餘力，獲選今年度的模範、代表均實至名歸。

今年度共有28位爸爸獲選縣級模範父親，另外3名被網友票選地表「最幸虎」爸比，分別由吳信雄爸爸獲得最健康爸比獎、林原賢爸爸獲得最勇敢爸比獎、鄧鼎康爸爸獲得最動感爸比獎，根據社會處統計，此次表揚的模範父親平均年齡約71歲。

最年長的是由西螺鎮公所推薦87歲的廖賜欽爸爸，廖賜欽爸爸育有1子1女，子女皆已成年並於社會貢獻心力；廖爸爸勤勞持家，個性隨和，熱心地方公益，對於需要幫助的人，都會施以援手，與鄰居相處融洽，在地方上受人尊重，如今兒孫滿堂，享受天倫之樂，受推薦為模範父親實至名歸。

而最年輕的是網路票選地表「最幸虎」爸比獲得最動感爸比獎，46歲的鄧鼎康爸爸，鄧爸爸是家裡的中流砥柱，也是家中的避風港，家裡大大小小的家庭成員遇到問題都會請鄧爸爸幫忙；鄧爸爸假日常帶著家人露營渡假，除了欣賞美景之外，也學習到許多知識。

在好人好事代表總共表揚17位，最年長的是由水林鄉公所推薦86歲的蔣仁官爸爸，年輕時隨部隊來台擔任軍醫，退伍後於水北村開業，懸壺濟世、服務鄉民，是家戶喻曉的蔣醫師，雖已高齡，目前還在日間照顧中心擔任志工，真心服務，熱誠為社會無私貢獻，將以縣府名義推薦參加全國好人好事代表遴選。

縣長指出，縣政府社會處每年在父親節前夕，辦理慶祝父親節暨模範父親、好人好事代表表揚活動，別具意義，期望在這感恩惜福的八月裡，感謝模範父親及好人好事代表的辛苦付出，疫情不減感恩之心，此外也透過公開表揚這些溫馨感動的故事，讓我們學習與效法，並攜手共同締造更美好的雲林。

▲86歲的蔣仁官，年輕時隨部隊來台擔任軍醫，退伍後於水北村開業懸壺濟世，雖已高齡但還在日間照顧中心擔任志工，熱誠為社會無私貢獻，將以縣府名義推薦參加全國好人好事代表遴選。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今日上午雲林縣政府大禮堂舉行111年度模範父親、地表「最幸虎」爸比及好人好事代表表揚大會，由縣長張麗善頒獎表揚28位模範父親、3位地表「最幸虎」爸比及17位好人好事代表。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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