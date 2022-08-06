遭批親中張善政斥綠營「智商低」　鄭文燦林智堅：別貶低別人

▲針對國民黨桃園市長參選人張善政批評綠營人士智商低，桃園市長鄭文燦認為不應惱羞成怒；林智堅也認為不需用粗暴言語貶低別人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對國民黨桃園市長參選人張善政，去年參加論壇被指親中，事後怒批「邏輯有問題」，藍綠雙方隔空交火；桃園市長鄭文燦今（6）日受訪時表示，張說要說好話，沒想到過了三分鐘就開始說壞話，面對檢視不應一開始就惱羞成怒；林智堅也認為，政治工作者對於各種不同的聲音，應該要多多包容，不需要用這麼粗暴言語來貶低別人。

對於張善政去年參加論壇曾提到「大陸沒有人權有什麼好處？」民進黨市議員參選人魏筠批評，這不是親中什麼是親中，張昨天怒回「我覺得這個人的邏輯有問題？這段話在反諷，她聽不出來是不是？這個人智商有問題」。

鄭文燦指出，張善政說要說好話，沒想到過了三分鐘就開始說壞話，其實面對檢視面對檢驗，不應該一開始就惱羞成怒，說魏筠智商低，魏筠智商很高她還當過法院書記官，也是法律系畢業的，在服務的細膩度非常高，一點點都沒有智商低。

鄭文燦認為，學法律的要字斟句酌，說過的話也可能抹滅，那段時間張善政是因為要選總統，跟親中小黨連成一線，當時他的角色的扮演致公黨的最高顧問，所以鼓勵高科技前進中國，他認為在那邊比較好做研發，因為那邊沒有人權，所以人臉辨識、基因庫各種大數據都比較好解決，他是不管在政策上或價值上跟目前台灣主流都不一樣，台灣不管哪一個政黨都不會鼓勵說到一個沒有人權的地方去蒐集個人資料。

鄭文燦也針對共機繞台提出看法，台灣有決心保護民主現狀，中共是在創造一個新的現狀，想把過去的包括海峽中線、兩岸和平架構全部都歸零，這對於台海安全非常重大的挑戰，相信全世界都看到了，這是一個大國崛起不理性的行為，大國崛起要學習睦鄰要學習和平，如果一開始就讓全世界都覺得不安的話，這個大國崛起就失敗了。

▲民進黨桃園市長參選人林智堅今天出席中壢區模範父親表揚大會，受訪時認為，張不需用粗暴言語貶低別人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林智堅針對張善政說魏筠智商有問題表示：「做為一個政治工作者，應對於各種不同聲音多多給予包容，人權是普世價值更是我們台灣人長期捍衛的價值，也是台灣最珍貴價值，張先生只要在這件事情說清楚就好，實在不需要用這麼粗暴言語貶低別人，做為政治工作者，要能夠包容各種不同的聲音。」

林智堅也認為：「我們看到過去張先生確實跟這些統派團體關係比較緊密，這確實會讓我們擔心，尤其他在座談當中特別提到產業政策，跟現在台灣不管是高科技產業的政策是悖離主流趨勢，也是背道而馳的。以桃園來講，在這段台商回流經濟部提出的投資台灣的三大方案裡面，有1.7兆投資在台灣部分，單單在我們桃園就有3千4百億，這就是桃園市政府在投資台灣三大方案上，努力的成果，我想根留台灣、壯大台灣才是中央政府地方政府應該共同努力的事情。」

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