文旦之亂2.0？網紅四叉貓揭露　PTT文旦滯銷又是境外假消息

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2019年3月8日，中天新聞因報導一則200萬噸文旦丟水庫的假新聞，經NCC審議認為違反事實查證原則，損害公共利益，開罰新台幣100萬元，也讓爆料者謝龍介被網友戲稱為「烏龍介」。

如今文旦又遭殃，PTT八卦版有一名網友clamp226發文指控裴洛西來台，中國宣布制裁，使台灣文旦嚴重滯銷，家中種植的文旦都是銷往中國，因為裴洛西而斷了中國銷路，導致家庭生計頓時遭受嚴重影響。

▲(圖／取自網紅四叉貓劉宇臉書)

隨後即被專業打假肉搜的網紅四叉貓察覺，該帳號已七年未曾使用，卻在此時突然發一篇裴洛西害他家文旦賣不掉的文章，且該文章企圖製造風向，指控裴洛西來台毫無幫助，反倒害慘一眾農民，他肉搜這個帳號後，聯絡帳號擁有者本人證實盜帳號，目前人在美國，已請家人前往警局代為報案，並Po出報案三聯單。

而巧合的是除了clamp226另有一位home12196網友發文爆料「我國遊說裴洛西來台花了9400萬」的文章，經查同樣為多年未用帳號，且共通點都是利用同一款VPN跳板軟體，掩蓋其真實IP，因此懷疑此次風波可能又是境外假消息作祟。

其他網友看完紛紛留言回應：「根本是文旦之亂2.0？有夠老梗」、「不造謠不會選舉，每次都這樣傷害農民，使得價格崩盤」、「安啦，之前都還有國泯黨候選人造謠2萬斤文旦倒進水庫裡」、「連謝龍介都不敢提文旦了，這個帳號一定不是台灣人」、「文旦有夠難訂的，怎麼可能滯銷，除非太難吃」、「如果是自己經營的小果園，品質夠好其實很多還沒開採就被預定光了⋯⋯葡萄、芒果、文旦我都有遇過，有些甚至今年剛拿到水果，明年的訂單就已經滿了只能排隊」。

台南市農業局也出來澄清，台南幾項主要果品，包含鳳梨、芒果、文旦、芭樂、椪柑、柳橙等，在過去一年出口中國的部分其實都不多，因應國際貿易的局勢變動，已轉向其他國外市場，或者開發多元加工的方式，以因應可能的變化。