農保喪葬津貼33年未調整　雲縣府陳情中央...盼提高至30萬

▲張麗善今與20鄉鎮市農會代表連署，縣府將成案向立委、農委會陳情。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林是台灣的農業大縣，務農總人口數約49.7 %有10萬8千人投保農業保險，但農民逝世可申請的喪葬津貼，已30多年未調整。雲林縣長張麗善今（5）日與轄內農會代表連署，縣府將成案向立委、農委會陳情，爭取提高農保喪葬津貼至30萬6000元，盼中央重視地方農業界心聲，能著手進行農民健康保險條例研議修法。

大埤鄉興安村長王萬來指出，在基層十多年來，已發生過許多老農過世後喪葬費不足支付的狀況，他說，現行津貼為15萬3000元，已超過30年未調整，物價不斷上漲，對應現在喪葬禮儀服務費用市場行情價約25至30萬元，還有很大差距。

雲林縣長張麗善表示，現行農保喪葬津貼是依據農民健康保險條例第40條第1項規定，被保險人死亡時，按其當月投保金額（1萬200元），給與喪葬津貼15個月（15萬3000元）。農保條例1989年施行，參照消費者物價指數（CPI）近33年增幅比率達69.93%，以15萬3000元試算，目前應為26萬元，加上近一年通貨膨脹率已超過3%，額度應再調整。

今日會議勞保局也有派員出席，黃專員表示，勞保局為執行單位，因給付理賠審核機制均是依規定處理，今日會將大家的意見帶回研討，未來法令若修改且公告實施，勞保局即立刻遵照辦理。

▲張麗善今與20鄉鎮市農會代表連署，縣府將成案向立委、農委會陳情。（圖／記者蔡佩旻攝）

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