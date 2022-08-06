虎尾中元祭「圓環素還真燈光秀」　聲光俱佳磅礡啟燈

▲「圓環素還真燈光秀」啟燈儀式，雲林縣長張麗善、鎮長丁學忠、代表會主席林嘉弘、前雲林縣府首席顧問黃逢時、霹靂布袋戲董事長黃文章賢伉儷及多位地方仕紳出席與會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

疫情趨緩，虎尾鎮公所今年擴大舉辦中元祭，除了七大普度區維持傳統盛大辦理之外，更規劃系列活動，三大亮點之一「圓環素還真燈光秀」昨（6）日晚間啟燈，雲林縣長張麗善、鎮長丁學忠、代表會主席林嘉弘、前雲林縣府首席顧問黃逢時、霹靂布袋戲董事長黃文章賢伉儷及多位地方仕紳出席與會。

「半神半聖亦半仙，全儒全道是全賢，腦中真書藏萬卷，掌握文武半邊天」，搭配紅、黃、藍、綠色投射燈變化閃耀，已故霹靂布袋戲「八音才子」黃文擇口白聲浩然響起，圓環中鋼雕素還真氣勢磅礡，吸引許多戲迷、民眾特地前往觀賞，虎尾鎮公所同步於臉書上直播，吸引2百多人在線上觀看。

霹靂布袋戲董事長黃文章致詞表示，非常榮幸他與弟弟黃文擇能夠成為雲林虎尾鎮的居民，與弟弟小時在高雄出生、台南念書成長、台中當兵、在台北浪流連（漂泊），之後才回到虎尾創業，回到虎尾至今感受2件事，其一是自己長輩四叔、五叔對晚輩的支持，第二就是虎尾的民俗活動。

記得早年每到農曆6月18日家家戶戶平安宴邀請外地親友齊聚，已經為了適何節日，也已多年不見有人再於農曆6月18日辦流水席，但是虎尾的中元節可以說是台灣最大的普渡會，這是我見過最大普渡會，不僅是虎尾鎮而是整個雲林縣動起來，我的期望就是台灣的民俗、台的灣精神、台灣的文化都應該好好保存、傳承，也期盼縣長、鎮長繼續支持所有民俗活動。

▲虎尾鎮公所中元祭規劃系列活動，三大亮點之一「圓環素還真燈光秀」昨日晚間啟燈。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，雲林縣政府將於國際偶戲節好好規劃「八音才子」黃文擇相關紀念活動，尤其是文觀處也相當有想法，國際偶戲節邁入20年，不僅擴大辦理，甚至要將金掌獎的第四金引起中央政府的重視，引起我們全台灣鄉親，對於布袋戲傳統文化從野台戲走向國際與科技結合以不同凡響，所以我們會特別規劃緬懷追思黃文擇大師。

虎尾鎮長丁學忠指出，今年規劃三大亮點，虎尾鐵橋點燈、涌翠閣、百年水塔亮化與素還真燈光秀。虎尾是布袋戲的故鄉，為緬懷霹靂布袋戲「八音才子」黃文擇，感念他為台灣布袋戲文化的付出與貢獻，在中元感恩祭典，以素還真燈光秀來向黃文擇大師致敬。

▲虎尾鎮公所中元祭規劃系列活動，三大亮點之一「圓環素還真燈光秀」昨日晚間啟燈。（圖／記者蔡佩旻攝）

代表會主席林嘉弘說，圓環素還真燈光秀即日起到8月14日每天晚上8點、9點，每整點演出10分鐘，8月12日特別增加場次，當天也會與百年水塔燈光秀一起展出，展演時間是晚上7點30分及8點30分，民眾可以先到百年水塔觀賞，再到圓環看鋼雕素還真燈光秀，希望藉由光影科技與素還真雕像的結合，讓民眾感受6米高的鋼雕素還真與雷射燈光所帶來沉浸的震撼感受，以及在地歷史文物百年水塔之美。

▲虎尾鎮公所中元祭規劃系列活動，三大亮點之一「圓環素還真燈光秀」昨日晚間啟燈。（圖／記者蔡佩旻攝）



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