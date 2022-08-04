鬼月怪事多！民進黨雲林黨部鐵門自動開　竟是這原因...眾人傻眼

記者蔡佩旻／雲林報導

「莫非是農曆7月老黨員會娘家？感覺毛毛的…」民進黨雲林縣黨部昨（3）日晚間近9時許關閉的鐵門突然上升，正在2樓工作的人員嚇一跳，下樓發現門外有陌生人，以為有人想闖空門，縣議員邱世文今早偕黨部工作人員報警，經警方蒐證調查確認非可疑人士，事後請鐵門維修師來檢查應為設備問題確認是虛驚一場。

▲民進黨雲林縣黨部深夜鐵門異常自行開啟，雖虛驚一場但恰逢農曆七月，不禁令人多做聯想。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

民進黨雲林縣黨部昨日傍晚6點下班後僅剩一名林姓男會計，獨留黨部二樓加班處理帳務資料，入夜後近9時許，突然聽見一樓鐵門捲動聲音，以為有人返回拿東西但遲未見有人上樓，但鐵門昨天才剛調整密碼，4個遙控器也僅有1個有更新，林男說，理應其他人的遙控器還無法開關，「鐵門會自己開實在太奇怪！」

▲民進黨雲林縣黨部深夜鐵門異常自行開啟，雖虛驚一場但恰逢農曆七月，不禁令人多做聯想。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

林男下樓查看時，發現外面有陌生人，今日一早黨部認為還是應謹慎些，由縣議員邱世文偕黨部工作人員報警處理，經斗六警分局警員到場蒐證調查，比對監視器畫面後確認並無可疑人士，應是設備出問題。邱世文說：「莫非是農曆7月老黨員會娘家？感覺毛毛的…」

▲斗六警分局相當謹慎，副分局長黃仁男與偵查隊長楊志盛親自到場勘查，警方經比對監視器畫面後確認並無可疑人士。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

民進黨雲林縣黨部表示，鐵門從黨部成立就安裝至今，超過20年未更換，技師檢修後初判，可能是馬達、內部線路，或遙控器密碼設定頻率緣故，造成「自己開」的狀況，今先重新設定密碼與內碼，將再評估維修馬達或整組換新，以防類似狀況再發生。

▲技師檢修後初判，可能是馬達、內部線路，或遙控器密碼設定頻率緣故，造成「自己開」的狀況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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