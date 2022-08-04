中國禁台灣柑橘、文旦輸入　雲林文旦農：今年銷售期短才是挑戰

▲文旦最佳採收期是白露前後2週，今年白露是9月7日，而中秋節是9月10日，可能來不及在中秋節前採收、賣出。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

美國眾議院議長裴洛西訪台，中國除對台灣100多家食品禁止進口，昨日又宣布將暫停台灣柑橘類水果、冰鮮白帶魚、凍竹莢魚與天然砂輸入大陸，其中文旦也在禁止項目中，斗六文旦農今（4）日表示，斗六文旦大部分是自產自銷，外銷量不多衝擊不大，但今年白露、中秋只隔3天，銷售時間短，才是真挑戰。

雲林縣府農業處說明，目前主要受影響為文旦、茂谷柑、柳丁、葡萄柚，因為雲林是柑橘重要產區，現在有出口比例佔整個生產量其實僅1%以下，所以整體銷售不受影響。並指出，全國文旦種植面積約4800公頃，其中雲林約200多公頃，產量占全國5%，主要是內銷為主。

斗六鎮北文旦研究班班長王聚宏表示，斗六文旦產量只占全國約5%，品質佳，多數果農都是自產自銷，中國禁止文旦進口對斗六文旦衝擊較小，目前果農較緊張是白露、中秋只隔3天，銷售期很短暫，如何在採數後10多天完成銷售是很大挑戰。

王聚宏指出，每3、4年就會遇到白露、中秋很接近情況，果農也都有因應之道，但因每次狀況不同，果農還是不敢大意，今年預計8月中旬進入採收期，還是期待老天爺能給飯吃，接下來都是好天氣。

農業處表示，文旦最佳採收期是白露前後2週，今年白露是9月7日，而中秋節是9月10日，因應白露、中秋時間接近，果農賣壓大，縣府今年提前行銷、推廣，預計8月20日北上立法院促銷，另目前也積極與購物台、電商平台接洽中，此外目前也與貿易商接洽外銷新加坡事宜中。

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