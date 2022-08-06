沈慧虹逼問高虹安　認同柯文哲「左右逢源還是兩岸一家親」？

▲民進黨新竹市長參選人沈慧虹。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

美國眾議院院長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，引發台海關係緊張，新竹市長參選人沈慧虹、高虹安在臉書打起「空戰」。沈慧虹表示，面對中國文攻武嚇，高虹安卻主張要與中國「保持充分溝通」，更強調她堅守台灣主權價值，沈也反問高是否認同台北市長柯文哲「左右逢源」、「兩岸一家親」立場。

針對裴洛西訪台、中國宣佈禁止台灣100多家食品進口，沈慧虹2日晚間即率先在臉書發文表達用行動支持台灣產品，她強調，中國越是大動作抵制台灣產品，大家支持的力道就更大，也呼籲大家一起用行動支持台灣企業，守護台灣的民主自由價值。

而高虹安3日下午也在臉書發文，她認為台灣夾在美中之間，應以自身利益與安全為先，與中國、美國都保持充分溝通，更要反思台灣的「工具箱」在哪裡？有多少工具可以爭取談判前的優勢、又有多少談判桌上的籌碼？

對此，沈慧虹3日當天即發文呼籲高虹安應明確表態，民主跟自由是台灣人民的最高價值，近年來蔡英文總統和地方政府共同守護台灣、協助企業不餘遺力，高虹安委員作為國家戰略產業重要城市的市長參選人，她所謂的工具箱是什麼？民主跟自由是否是她捍衛的價值？

而後，聯電榮譽董事長曹興誠5日公開捐贈30億加強國防，談及中國心態和本質就是地痞流氓，沈慧虹也引用曹興誠所言，並再度請問高虹安：「民主和自由可以拿上談判桌嗎？」當天晚間，高虹安即貼上沈慧虹2篇臉書貼文，並畫上紅色叉叉，指稱沈慧虹抹紅、抹黑，表達她字字句句堅守台灣主權價值。

沈慧虹6日接受媒體聯訪則表示，等了3天，高虹安總算願意表態堅守台灣的主權價值；但她也反問高，究竟在躲避什麼？她的內心是否認同柯文哲所說的「台灣應該左右逢源、兩岸一家親」？這就是高虹安用來談判的籌碼嗎？