新竹棒球場淪箭靶！代理市長召開記者會　成立「改善小組」滅火

▲新竹市代理市長陳章賢說明新竹市立棒球場缺失改善情況。（圖／翻攝新竹市府直播）

記者蔡文淵、莊智勝／新竹報導

新竹棒球場斥資12億元建造，日前風光啟用，不料大小問題、瑕疵一籮筐，引起各界輿論撻伐，時任新竹市長的林智堅也出面道歉負責。今(25日)新竹市府召開記者會，代理市長陳章賢表示，昨下午已經成立改善小組，邀請中華職棒、球員工會、學者專家一同參與，紮紮實實逐步改善問題，未來也會定期公布進度；陳章賢強調，在球場改善沒有完成前，不會進行任何一場職棒賽事。

陳章賢表示，新竹市立棒球場，在108年和施工廠商完成簽約、109年和龍來球場公司簽約，在這兩年，受到疫情影響，球場施工進度有點延宕，但仍然希望讓球迷朋友在下半球季就能在新竹棒球場看球；市府團隊、營造、監造和委託營運的龍來公司、味全龍球團，都一起加緊腳步趕工，但也因為趕工，造成球場養護、工程細節的不足，對此，市府要再次向球迷朋友、向球員們致歉。

陳章賢指出，開幕賽前也有進行壓力測試賽，並請球團、中華職棒進行場勘，修正場內設施。球場目前也尚在驗收過程中，相關項目全數改善完成才會進行驗收付款，「我昨天下午也到球員休息室去，關心味全龍隊球員們的狀況，我們很虛心的，接受所有球員提供的意見，我也很感謝教練與球員，在我離開休息室前，給了市府團隊一些鼓勵。」

昨下午新竹市立棒球場改善小組成立，陳章賢邀請中華職棒、球員工會、學者專家，還有本來就是合作關係的球團、球場公司、營造廠商一起掌握球場問題，並且扎扎實實的來逐步改善它。陳章賢承諾，未來改善小組也會定期公布改善進度，同時也強調「這個球場沒有改善完成、沒有獲得中職、或是球員、或是工會的認可前，我們不會進行任何一場職棒的賽事。」

陳章賢說，目前市府和廠商都還在合約內，接下來的改善工作會由市府、營造單位、監造單位、球場公司和球團一起來負責，會一起對球場、對球員來負責，「最後，我要強調，這座球場它背負了新竹人和熱愛棒球的球迷們好多年的期待，新竹市政府絕對會負責、會虛心接受各界的指教，我們會持續向各界來請教、聽取球員和專家的建議，讓新竹市立棒球場更好，謝謝大家。」

▼新竹棒球場啟用後大小缺失一籮筐。（圖／記者陳立勳攝）