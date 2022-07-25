有人喊「換掉林智堅」　王浩宇再挺：平常有那麼多人關心棒球？

▲新竹棒球場。（圖／記者陳立勳攝）

記者皮心瑀／台北報導

被視為民進黨桃園市長參選人林智堅新竹市長任內政績之一的新竹棒球場，風光重啟沒多久就因場館問題惹來批評。儘管林智堅已道歉稱會負責，但仍難平風波，不過，同黨的前桃園市議員王浩宇力挺，強調現在被發現的問題未來會改，「平常有那麼多人關心棒球嗎？」希望同陣營的人不應受刻意的政治操作影響而自亂陣腳。

斥資12億的新竹棒球場22日開幕戰，沒想到卻負評如潮，包括場內排水溝設計不良、外野碎石太多、紅土大小顆，另外，觀眾席第一天就破洞、座位沒椅背，而且攝影機還擺放在觀眾席的座椅正上方，僅有幾根鋼鐵簡單架設，引發安全疑慮，甚至連想要上廁所，門都無法鎖。

王浩宇表示，面對風波，看到同溫層有人說要「換堅」，可是台灣從北到南，所有的棒球場可以被提出的缺失，不會比新竹球場少，「過去你有看過媒體那麼關心嗎？平常有那麼多人關心棒球嗎？」像是新莊球場的二樓的看台、桃園球場的西曬、洲際球場的排水，有那麼大的篇幅報導嗎？可以解決的都是小問題，還沒有給尾款之前，都不會全民買單。

王浩宇強調，新竹球場現在被發現的問題，不會是最後一些問題，未來仍然會在使用中進步，能夠被媒體關注當然好，但如果是刻意的政治操作，台派不應該自亂陣腳。

林智堅臉書日前已為新竹棒球場一事發文，表示這兩天新竹市立棒球場的場地問題無論是從球迷的角度，或是球員的角度，都有相當大的改善空間，他也相信新竹市府團隊會以球員競技安全為最高原則，儘速進行場地的改善，讓大家重拾對於新竹市立棒球場的信心。

林智堅表示，重新啟用的球場目前並不完美，責任由自己一肩扛起，但他強調，這幾年來市府團隊同仁非常盡心盡力，工期因為疫情而有所延宕時，也是同仁努力跟營造團隊協調；有人質疑經費的使用，這是對於市府團隊最不好的指涉，新竹市府的同仁們對於工程的付出和努力，他想只要是新竹人都深深有感。