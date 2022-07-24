藍營批林智堅記者會提油救火　律師秀一「鐵證」：別再跳針了！

▲林智堅市長參選人說明碩士論文記者會。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

桃園市長參選人林智堅近日被爆出論文涉嫌抄襲，林智堅24日召開記者會公布證據，也提出與陳明通電郵往來、法院公證書。藍營民代則質疑，該公證書「無法證明未抄」，對此，律師黃帝穎表示，公證書已經證明被質疑抄襲的部分最早2016年2月1日就出現在林的論文計畫，且公證書如同法院公證的公文書，「國民黨完全不敢提公證書、繼續跳針，是裝睡的人叫不醒。」

根據林智堅在記者會中提供的時序，2014年11月29日九合一當選，2015上半年提供內部民調給陳明通，2015年8月11日，陳明通以此投稿期刊，2015年下半，陳明通認為這個題目有很多可延伸方向，林智堅決定以新竹市長選戰作為研究。

在2016年1月，陳明通才建議余正煌改研究題目，到了2016年2月1日，陳明通寄了電郵，內容是修改林智堅研究計畫草稿，也就是國民黨如今緊咬的雷同文字。

對於林智堅提出的新事證，王鴻薇表示，林智堅今天論文門記者會根本就是犯罪自白 ，林智堅號稱找到新事證，原來所謂新事證就是和一直包庇林智堅的陳明通2016/02/01之間的EMAIL，「這不是笑死人嗎？全天下到底有哪一個是以跟老師的EMAIL做為論文已經寫完了呢？」

對此，黃帝穎表示，依據公證法規定，公證書如同法院公證的公文書。可證明林市長論文被指抄襲的部分，最早是2016年2月1日就出現在林的論文計畫，這就是「沒抄襲」的鐵證，「下午看了國民黨立委的回應記者會，完全不敢提公證書。國民黨直接跳過公證書，繼續跳針『無法證明未抄』，裝睡的人叫不醒。」

黃帝穎指出，還有網路上帶風向說公證書是我做的，質疑公正性，這真的嚴重欠缺法治教育，我是律師不是公證人，本來就不能做公證，「公證書是台北地方法院所屬民間公證人依據法定程序所進行的公證。」

也有藍營民代質疑，林智堅陣營要求蘇宏達迴避審查會議，是不敢接受專業學術審議，立委曾銘宗則說，法律並無規定要迴避，對此，黃帝穎表示，請提出相關法律依據，「沒問題需要法治教育我會幫忙。」