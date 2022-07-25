林智堅被台大內部稱醜聞　蔡正元爆事件後碩博士生畢業「多這關」





▲林智堅。（資料照／翻攝林智堅臉書）

記者羅婉庭／台北報導

針對民進黨桃園市長參選人林智堅昨（24）日再度親上火線強調論文絕無抄襲，前立委蔡正元表示，林智堅論文抄襲事件爆發後，台大才宣布碩博士生離校前，論文必需經過「查重」審查，原來來台大的學位論文從來不需經過「查重」審查。

「台大到底有多少垃圾論文？更不知道有多少林智堅」蔡正元表示，抄襲的基本標準，是論文提出時不得與先前的所有論文有「高度重複」。「重複」的鑑定依據是每連續13個字跟先前任何論文相同，就算是一個「重複」，包括引用的文字也計算在內；「高度重複」的門檻是該篇被審查的論文出現的「重複」的合計字數，超過整篇論文總字數的10%，就是不得通過審查的「垃圾論文」，俗稱「抄襲論文」。

蔡正元指出，國際學術標準是論文「提出前」都要先行經過「查核重複」的審查，簡稱「查重」審查或稱「比較重複」檢驗。「提出前」包括「口試前」、「提交口試委員閱讀前」等。換言之「查重審查」不通過連提交論文口試的資格都沒有，更不要談什麼學位，這個門檻對非理工科的論文尤其嚴格。

蔡正元說，令人訝異的是，直到林智堅論文抄襲事件爆發後，台大才宣布碩博士生離校前，論文必需經過「查重」審查。原來台大的學位論文從來不需經過「查重」審查，即使現在也還不是口試前，就要先經過「查重」審查，台大早已購買一套「查重」電腦系統，看樣子是擺著從來不用。多年來台大產生不少碩博士，其中又不知道有多少「垃圾論文」，更不知道有多少林智堅。

蔡正元示警，這個問題不處理，台大產生的碩博士，不只會有「垃圾論文」，更會有「垃圾碩博士」，台大人從此都將顏面掃地，台大跟野雞大學的距離將不太遙遠。