12億新竹球場改善還要加碼？　他曝一關鍵：這款項還沒付

▲新竹棒球場問題層出不窮。（圖／富邦悍將提供）



政治中心／綜合報導

斥資12億的新竹棒球場日前風光啟用，沒想到問題一籮筐，不僅看臺牆壁過高、廁所門裝反，甚至造成球員受傷，為此，時任新竹市長林智堅已道歉，但仍難平各界罵聲。也有輿論質疑，改建球場花12億，若要再改善這些問題還要花多少錢，對此，前桃園市議員王浩宇表示，球場的工程尾款還沒支付，「所以相關費用都是廠商負擔。」

斥資12億重建的新竹棒球場，本週首戰開幕，卻因場館問題接連造成球員受傷，外野草皮有碎石、內野紅土顆粒大、球場顏色會吃球等，此外，還民民眾發現座位區「掉漆」、女廁門無法鎖的問題，引來批評。

王浩宇指出，新竹球場興建完成之後，會有工程保固金，也就是俗稱的工程尾款，目前都還沒支付。廠商必須改善完成缺失，最後才能結案獲得這筆費用，「公共工程本來就是從驗收開始慢慢改善，之後還有尾款還沒支付，所以相關費用都是廠商負擔。」

對於球場爭議，蔡其昌表示，經聯盟與市府、兩球團密切討論後決議，24日新竹味全龍主場賽事將辦理延賽，讓球場先進行較完善的修正調整。而八月的新竹主場賽事依照聯盟與市府、味全球團的溝通結論，朝更換比賽場地辦理，讓市府與球團等相關單位能有較充裕的時間進行修正調整，給球員更安全的比賽環境。