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名嘴李正皓捲土重來　宣布以無黨籍參選中和區議員

▲李正皓宣布以無黨籍身分參選2022新北市中和區議員。（圖／翻攝自Facebook／李正皓）

▲李正皓宣布以無黨籍身分參選2022新北市中和區議員。（圖／翻攝自Facebook／李正皓）

記者蘇晏男／台北報導

名嘴李正皓2020年立委選舉失利後，轉身政論節目評論時事，如今捲土重來，正式宣布以無黨籍身分投入2022地方選舉，再戰新北市中和區。李正皓說參選新北市中和區，是自己對中和的情感；中和幾十年過去，雖然「升格」了，但他成長的回憶卻一個個消失，所以這次他一定會逐漸提出對於中和城市願景的擘畫。

李正皓曾擔任朱立倫總統競辦發言人、國民黨青年團執行長，但因2019年批評當時的國民黨總統參選人韓國瑜而被開除黨籍；後來李改披親民黨戰袍參選新北市第8選區（中和76里），但最後以第三高票落敗，轉身當起政治評論員。

李正皓今（20日）在臉書宣布以無黨籍參選新北市中和區議員，他表示這是自己對中和的情感。李正皓說，他2012年正式投入政治工作至今恰好滿十年，從政之初就希望能有機會為中和服務，到現在十年蹤跡十年心，想為家鄉服務的心完全沒有改變，中和是他生命的起點，當然也應該是他政治路的起點。

李正皓回憶在中和成長的經歷，卻發現幾十年過去了，中和市「升格」成中和區，但廟口夜市裡的洋娃娃珍珠奶茶、農會樓上的金石堂、枋寮市場對面的香雞城，這些伴隨他成長的回憶卻一個一個消失。

「我的回憶消失沒關係，但我更在乎的是幾十年後，我們下一輩的回憶中，中和是一個怎麼樣的城市？新北是一個怎麼樣的城市？」李正皓說，這是我們這一代人的責任，也因此，這次參選的過程他一定會逐漸提出對於中和城市願景的擘畫。

李正皓也以無黨籍參選人身分，對國民黨與民進黨的新北市長參選人提出質疑；他問尋求連任的新北市長侯友宜，「在恩恩案一事，您的承諾從全力協助家屬還原真相，到現在的全力配合司法調查，這個立場轉變之大，新北市民都看在眼裡，您如何說服新北市民，您不是一個會把『仕途』看的比『市民』還重的市長？」

針對前交通部長林佳龍，李正皓責則問，「您在參選台中市長時，曾說為台中十年磨一劍；在爭取台北市長提名時，又說自己是艋舺小孩。如今您代表民進黨參選新北市市長，您如何說服新北市民，新北市市長不是您的第三選擇？」

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