林佳龍邀請鄭文燦、林右昌加入團隊　擔任新北市南、北選區總督導

▲民進黨新北市長參選人林佳龍出席台灣風電產業發展協會成立大會。（圖／林佳龍競選辦公室提供）



記者林銘翰／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍19日表示，他已經邀請桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌加入競選團隊，鄭文燦將擔任桃園市、新北市南半部選區的總督導，林右昌則負責基隆市、新北市北半部選區的總督導，這個史上最強的競選團隊，要在最短的時間、最大的選區內，打一場最精彩的勝仗。

林佳龍上午出席台灣風電產業發展協會成立大會，他在會後受訪時表示，感謝民進黨主席蔡英文以黨主席的身份，促成新北市最強的競選團隊，這次新北市的選舉可以說是選區最大、時間最短的一場競賽，需要組成最強的競選團隊，因此特別邀請民進黨秘書長林錫耀擔任主任委員。

林佳龍認為，這支競選團隊可以結合所有中央與地方的力量，其中讓在地資深的民進黨立委吳秉叡擔任競選總幹事，再加上民進黨新北市黨部主委出任執行總幹事，這次他們還在新北市成立12個競選總部，分別由在地立委或曾經擔任相當職務的人，以戰區指揮官的身份擔任負責人總指揮。

林佳龍說明，在政策方面，他請民進黨立委羅致政擔任副主委兼召集人，在組織方面，他則請民進黨立委張宏陸擔任召集人，整個團隊可以說都是民進黨內的菁英，另外還要再加上出眾的發言人群。

林佳龍也透露，他已經邀請鄭文燦、林右昌加入競選團隊，其中鄭文燦將擔任桃園市、新北市南半部選區的總督導，林右昌則負責基隆市、新北市北半部選區的總督導，這個史上最強的競選團隊，要在最短的時間、最大的選區內，打一場最精彩的勝仗。

另外，外傳行政院長蘇貞昌將出任競選團隊榮譽主委，林佳龍則說，自己已經跟蔡英文、林錫耀討論過，先前在選對會他也有向蘇貞昌請益，蘇貞昌有給他很多指導，「包括這個競選團隊的組成，可以說都是黨內各方最有代表性的人」。

林佳龍表示，基於行政院長必須要負責全國性的政務，蘇貞昌也沒有擔任任何一個縣市的競選職務，「這個事情一開始的時候，我就知道了」，他已經在選對會聽取蘇貞昌很多的指導，未來也會持續向老縣長請益。