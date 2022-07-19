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SONY BRAVIA 2022年系列價格不漲　影音平台300部電影免月費隨你看

▲2022 Sony BRAVIA XR系列。（圖／品牌提供）

▲2022 Sony BRAVIA XR系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／台北報導

SONY BRAVIA日前發表2022年搭載最新一代「認知智慧處理器XR」的全系列機種，推出包括Mini LED、OLED與Full Array LED面板、從55吋至85吋規格共14款，今（7／19）也正式公佈在台售價，強調搭載最新技術，價格與去年相同，另也公布高階機款「直接內建」的BRAVIA CORE影音平台，插電開機300部影片立刻在家隨看，免月租費直接看到飽。

不主打面板規格，SONY當家BRAVIA電視系列將主力放在處理器，強調「觀影體驗重點不在面板」的概念，以自家發展的新一代認知智慧處理器XR，打出超越傳統AI 、仿人腦感知的重點，像是模擬人腦思考，分辨主體跟背景進行凸顯微調，且能達到精細的背光控制，將原本黑色背景中亮點產生的光暈消除，整體色彩也會自動進行調整，以「有感」的實際應用溝通消費者。

▲2022 Sony BRAVIA XR系列。（圖／品牌提供）

有鑒於近年大尺寸電視的市場趨勢，SONY今也發表旗下旗艦主力系列在台售價，85吋MASTER Series 8K mini LED Z9K售價49萬9900元；55吋與65吋4K OLED A95K (QD-OLED)，售價99,000元與159,900元；48吋A90K OLED系列售價64,900元；65吋／75吋／85吋4K Mini LED X95K，售價104,900／209,900／269,900元；4K LED X90K售價從49,900元至189,900元，以及4K OLED A80K系列，售價74,900元至189,900元。

SONY表示，以上機種均搭載最新一代處理器，可讓畫質更加豐富細緻，層次對比也大為加分，但售價未反映現今通膨情況，與去年新品售價幾乎相同，近年影音平台興起，消費者有更多高畫質的影音來源，對於畫面的細節更加要求，目前品牌銷售成長逐漸向大尺寸推移，包括65、75、85吋的規格都是成長主力。

▲2022 Sony BRAVIA XR系列。（圖／品牌提供）

此外2022新系列電視均內建BRAVIA CORE影音平台，強調是目前擁有最多IMAX Enhanced 影片資源的影音平台，有近80多部IMAX電影，平台上則有300部電影可選擇，觀看模式分為「訂閱服務」或「使用點數換取」，目前點數可由所購之電視型號提供5至10點，可換取無時限的電影影片或BRAVIA CORE訂閱服務，僅支援2022年新機種用戶使用。

▲2022 Sony BRAVIA XR系列。（圖／品牌提供）

而可進行多項偵測調整電視使用的BRAVIA CAM也在台開賣，售價5,990元，能提供自動校正畫面亮度、音場及調整人聲，孩童觀賞距離過近也會有「接近警示」，另日後更新後也能進行「手勢控制」，可透過手勢即可調整頻道音量的或關機，另若大家離開座位，電視也會自動進入省電模式。

在台也主打高規格的三星電視，在9／15前也推出購機優惠拼市占，Neo QLED 8K量子電視售價129,900元起，登錄送價值20,590元的32吋The Frame美學電視或45,900元的55吋QLED 4K Q70系列電視，打出買機送機的超值優惠向高階客戶招手。

▲三星Neo QLED 8K量子電視。（圖／品牌提供）

▲三星Neo QLED 8K量子電視。（圖／品牌提供）

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