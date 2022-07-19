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時力提名7縣市9戰將力拚連任　彰化縣長、竹北市長確定不自提人選

▲▼時代力量2022地方公職人員選舉第五波提名記者會-吳韋達,蔡惠婷,林彥甫,連郁婷,簡智翔。（圖／記者周宸亘攝）

▲時代力量19日召開「2022地方公職人員選舉」第五波提名記者會。（圖／記者周宸亘攝）

記者林銘翰／台北報導

時代力量19日公布2022年第五波地方公職參選人名單，人選包括新北市、桃園市、新竹縣市、彰化縣、台南市、高雄市，先前有意參選彰化縣長的彰化縣議員吳韋達、有意參選竹北市長的新竹縣議員連郁婷都在名單之內，亦即代表時代力量在年底的彰化縣長、竹北市長將不自提人選。

時代力量上午召開「2022地方公職人員選舉」第五波提名記者會，由時代力量黨主席陳椒華、時代力量秘書長白卿芬、 時代力量立委邱顯智、王婉諭及時代力量立法院黨團主任賴嘉倫等人，共同宣布2022年第五波地方公職參選人名單。

陳椒華致詞時表示，時代力量從2015年成立，如今已經來到了第7年，2018年時代力量喊出「人民的議會」，秉持「與人民站在一起」的理念，成功獲得民眾的新任，讓許多優秀議員得以進入地方議會，扮演監督跟制衡的重要角色，立法委員在中央的努力更是有目共睹。

▲▼時代力量2022地方公職人員選舉第五波提名記者會-吳韋達,陳椒華。（圖／記者周宸亘攝）

▲時代力量彰化縣議員吳韋達。（圖／記者周宸亘攝）

陳椒華指出，時代力量無論在中央或地方，民意代表的問政成果，屢次受到國會、議會監督聯盟的肯定，在每個會期的優秀立委和議員之中，都能看見時代力量的身影，可見時力在地方嚴格監督市政、攜手推動改革。

陳椒華說明，今年時代力量推出許多政治素人，「我們從中央到地方齊心協力，接力延續過去累積的經驗與成果，在各項議題上持續耕耘，一步一步落實理念，把改革的力量帶進台灣的每個角落」。

陳椒華也說，她相信現任議員一定能擔任開路先鋒，扛著時代力量堅實問政的招牌、肩負革新的重任，帶領新夥伴前進地方議會，「時代力量一定會謹記，是人民的信任和支持讓我們得以站在國會、議會殿堂」。

時代力量本次地方公職人選提名區域為新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、彰化縣、台南市、高雄市，共計9名參選人，分別為桃園市議員簡智翔、新竹市議員蔡惠婷、林彥甫、廖子齊、新竹縣議員連郁婷、彰化縣議員吳韋達、台南市議員林易瑩、高雄市議員林于凱、新北市瑞芳區龍山里長陳志強。

▼時代力量新竹縣議員連郁婷。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼時代力量2022地方公職人員選舉第五波提名記者會-林彥甫,連郁婷,簡智翔。（圖／記者周宸亘攝）

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關鍵字：

時代力量陳椒華2022吳韋達連郁婷

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