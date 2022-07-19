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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高嘉瑜上台秒下台！出席陳時中記者會詭異畫面曝光　缺席會後大合照

記者杜冠霖／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中延攬立委高嘉瑜擔任競選總部幹部，但高嘉瑜過去數次為防疫開炮陳時中，這項人事引發討論，更有網友戲稱高嘉瑜是「臥底」。而民進黨19日舉辦記者會，正式宣布陳時中競選總部成員，但高嘉瑜即使與會，卻缺席最後大合照環節，對此，高嘉瑜表示，很早就安排今天上午11點參加朋友父親的公祭，「好在時中市長競選團隊的體諒，讓我提早離場。」

陳時中昨正式卸任衛福部長、中央流行疫情指揮官，轉戰2022台北市長選舉。今上午10時，陳時中參拜台北霞海城隍廟，並召開「市長競選團隊公布記者會」；在陳時中正式宣布前副總統陳建仁擔任競選總部主委前，主持人林楚茵依序唱名民進黨台北市議員參選人、總幹事吳思瑤、分區督導高嘉瑜、何志偉、林昶佐、政策小組召集人管碧玲、政策平台成員吳玉琴、洪申翰、政策平台召集人周威佑、執行總幹事張茂楠、發言人莊瑞雄、林楚茵。

在唱名過程中，高嘉瑜上台後才就定位約2秒，就轉身先離去，而林昶佐則是未上台，兩人上午都現身，但沒有參與最後的大合照。另外，在先前公布的競選幹部名單中，范雲與吳玉琴負責中央政策平台，但她卻未出席記者會。

對於突然離席，高嘉瑜在臉書表示，「因為很早就安排今天上午11點參加朋友父親在宜蘭的公祭，所以昨天臨時接到今天早上10點陳時中市長候選人在霞海城隍廟的記者會行程時非常緊張，很怕時間來不及，好在時中市長競選團隊的體諒，讓我提早離場，雖然趕到宜蘭已經11點半，但好在還來得及捻香致意，一切圓滿平安。」

對於高嘉瑜離席，林楚茵表示，高嘉瑜有事先告知主持人今天要去宜蘭的告別式，記者會前有溝通能「速度走快點」，記者會上，自己回頭也只是確認高嘉瑜能平安穿越人群，並非嚇到。

吳思瑤則指出，特別感謝高嘉瑜今天配合總部調整行程，奔波趕場，昨天下午高嘉瑜就告知有宜蘭行程，為了能參加時中部長活動還是特地趕來參拜，事先也有告知必須提前離開。林昶佐則是為了參加南投縣長參選人蔡培慧新書發表會提前離開。

▼陳時中競選團隊就定位，高嘉瑜（左二）跟林昶佐（右一）一早現身，但未參與記者會後的大合照。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊就定位，選在今天(7/19)在台北霞海城隍廟舉行記者會，正式向台北市民介紹競選團隊。競選總主委由前副總統陳建仁擔任，吳思瑤、莊瑞雄、林楚茵以及管碧玲等立法委員都在競選團隊之列。（圖／記者湯興漢攝） 

▼民進黨台北市長參選人陳時中今天正式公布競選團隊。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊就定位，選在今天(7/19)在台北霞海城隍廟舉行記者會，正式向台北市民介紹競選團隊。競選總主委由前副總統陳建仁擔任，吳思瑤、莊瑞雄、林楚茵以及管碧玲等立法委員都在競選團隊之列。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼立委解釋高嘉瑜未出席記者會原因。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

▲▼立委解釋高嘉瑜未出席記者會原因。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

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