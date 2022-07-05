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快訊／捲林智堅論文抄襲疑雲！余正煌身分曝光　調查局也說話了

▲▼ 林智堅。（圖／翻攝林智堅臉書）

▲新竹市長林智堅被指碩士論文出現抄襲疑雲。（圖／翻攝林智堅臉書）

記者黃哲民／台北報導

新竹市長林智堅台大國發所碩士論文遭指控抄襲，其指導教授、現任國安局長陳明通5日則幫忙辯護，強調是學生余正煌在取得林智堅同意後，才借用林智堅的民調資料。至於「余正煌」是誰，調查局今證實是新竹市調查站一位調查官，利用公餘讀書進修，對於這起論文抄襲案，調查局表示無從回應。

記者今無法聯繫余正煌，據悉，余正煌在台大國發所在職班的碩士論文題目，是《2014新竹市長選舉研究：林智堅勝選的政治社會基礎》，2016年出版，指導教授為李碧涵，論文摘要是「以新竹市長林智堅競選總部所進行6次民調結果，描述支持林智堅的選民分配」、「運用『二元勝算對數迴歸分析』建立解釋模型」、「分析結果看來，新竹市長林智堅的勝選並非贏得僥倖」。

▲▼調查官余正煌就讀台灣大學國家發展研究所的碩士論文資料。（圖／讀者提供）

▲調查官余正煌就讀台灣大學國家發展研究所的碩士論文資料。（圖／讀者提供）

由媒體人經營的臉書專頁「逆風的烏鴉」，針對林智堅的國發所碩士論文出現抄襲疑雲，指出陳明通出面幫忙辯護後，這件事的關鍵，現在到了余正煌身上，但他是誰？有分考試院公報或許透露他的身分，甚至還可能說明了他不敢出來辯駁的理由。

「逆風的烏鴉」發現，2010年的考試錄取公告，調查局調查人員調查工作組的錄取名單，出現了一個一模一樣的名字「余正煌」。如果不是同名同姓，那這位余正煌現在應該是調查局的人員。再考量這個余正煌在台大國發所是「在職專班」錄取，公務員的可能性很高，所以「國發所余正煌」就是「調查局余正煌」的機率不小。

「逆風的烏鴉」說，國安局、調查局和軍事情報局是國內三大情報機構，而其中的國安局位居指揮地位，而陳明通是現任的國安局長，「國安局長栽你個小調查員寫不出論文、抄別人的論文，你敢出來自清嗎？」雖然他不確定兩個人是不是同一個人。但或許這兩天會有另一個余正煌出來說明，他也期待如此。

針對論文抄襲一事，陳明通稍早說明，余正煌因為一開始寫的碩論計畫不理想，想換題目，他找上自己的研究助理楊喜慧，在徵得林智堅的同意後，把林智堅的民調資料給余正煌用，並建議他換題目寫林智堅；同時，也把林智堅當時初步寫的東西給余正煌參考，同時以口試委員的身分給余正煌一些寫作建議。

陳明通說，余正煌是先畢業，林智堅比較晚畢業，讓外界誤解林智堅抄襲余正煌，其實過程是林智堅的論文比較有原創性，真是有理說不清。

被指控的林智堅則回應，兩人論文存在「3大不同」，包括主題不同、研究對象不同、最後得出的結論也不同，根本就沒有抄襲問題，痛訴國民黨為了選舉惡意抹黑、侮辱林智堅人格，「為了選舉，舊案重提，舊聞再吵，拿來抹黑攻擊，非常遺憾，我一定捍衛我自己的清白，將盡速和律師研究，一定會提告！」

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